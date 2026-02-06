Prima pagină » Social » Atenționare cod galben de ceață, polei și burniță în județele Neamț, Iași și Botoșani

Atenționare cod galben de ceață, polei și burniță în județele Neamț, Iași și Botoșani

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață atenționări cod galben de ceață, polei și burniță, valabile până la ora 09:00, pentru mai multe zone din județele Neamț, Iași și Botoșani.
Atenționare cod galben de ceață, polei și burniță în județele Neamț, Iași și Botoșani
Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Petre Apostol
06 feb. 2026, 06:45, Social

Meteorologii avertizează că în aceste zone se vor semnala ceață densă, cu vizibilitate redusă sub 200 m, iar izolat sub 50 m, însoțită de burniță, care poate favoriza formarea poleiului sau ghețușului. În Botoșani, ploile și burnița vor depune local polei pe drumuri.

În zona joasă a județului Neamț, vizate sunt localitățile: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira și Poienari, precum și localitățile Piatra-Neamț, Borlești, Piatra Șoimului, Crăcăoani, Agapia, Bălțătești, Gârcina și Tazlău.

În județul Iași, atenționarea vizează: Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Strunga, Ion Neculce, Sinești, Todirești, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Popești, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Rachițeni, Plugari, Coarnele Caprei, Alexandru I. Cuza, Balș, Heleșteni, Hărmănești, Ciohorăni, Costești, Mădârjac și Cucuteni.

În județul Botoșani, zonele vizate includ: Ungureni, Hudești, Ștefănești, Coțușca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Cristinești, Avrămeni, George Enescu, Manoleasa, Păltiniș, Vlăsinești, Mileanca, Dângeni, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Dobârceni, Mihălășeni, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Mitoc și Adășeni.

