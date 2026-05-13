Dinamo, campioana României la handbal, transferă din Slovenia. Andraž Makuc, contract pe trei ani

În vârstă de 23 de ani, coordonatorul de joc vine de la RK Celje, după un sezon foarte bun în campionatul Sloveniei. Andraž Makuc a înscris 188 de goluri în 26 de partide și s-a numărat printre cei mai eficienți jucători ai competiției.

Andraž Makuc provine dintr-o familie puternic legată de handbal. Este fratele lui Domen Makuc, coordonatorul de joc de la FC Barcelona și de la naționala Sloveniei.

Oficialii lui Dinamo îl descriu pe Makuc drept unul dintre cei mai promițători handbaliști sloveni ai noii generații.

„Noul nostru jucător s-a remarcat prin viziunea în joc, viteza de execuție și eficiența din atac, fiind un handbalist capabil să facă diferența atât prin goluri, cât și prin modul în care își pune echipa în valoare”, se arată în comunicatul clubului Dinamo.