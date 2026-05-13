Prima pagină » Sport » Dinamo, campioana României la handbal, transferă din Slovenia. Andraž Makuc, contract pe trei ani

Dinamo, campioana României la handbal, transferă din Slovenia. Andraž Makuc, contract pe trei ani

CS Dinamo București, campioana României la handbal masculin, a anunțat miercuri transferul handbalistului sloven Andraž Makuc, care a semnat un contract valabil pentru următorii trei ani cu formația din Ștefan cel Mare.
Dinamo, campioana României la handbal, transferă din Slovenia. Andraž Makuc, contract pe trei ani
sursă foto: Dinamo București
Petre Apostol
13 mai 2026, 11:29, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

În vârstă de 23 de ani, coordonatorul de joc vine de la RK Celje, după un sezon foarte bun în campionatul Sloveniei. Andraž Makuc a înscris 188 de goluri în 26 de partide și s-a numărat printre cei mai eficienți jucători ai competiției.

Andraž Makuc provine dintr-o familie puternic legată de handbal. Este fratele lui Domen Makuc, coordonatorul de joc de la FC Barcelona și de la naționala Sloveniei.

Oficialii lui Dinamo îl descriu pe Makuc drept unul dintre cei mai promițători handbaliști sloveni ai noii generații.

„Noul nostru jucător s-a remarcat prin viziunea în joc, viteza de execuție și eficiența din atac, fiind un handbalist capabil să facă diferența atât prin goluri, cât și prin modul în care își pune echipa în valoare”, se arată în comunicatul clubului Dinamo.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Ronaldo, gafă de cascadorii râsului în minutul 90+9! FOTO cu momentul de coșmar
GSP.ro
Moștenirea lui Bolojan. Inflația galopează și ajunge la 11%. În continuare, de departe cea mai mare din UE
Gandul
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Clădirea-gazdă pentru peste 650 de firme: afaceriști străini, contracte publice și societăți controversate au sediul pe hârtie într-o ruină din București
Libertatea
Cele 5 alimente pe care trebuie să le mănânci în luna mai, potrivit medicilor nutriționiști
CSID
Ca la noi la nimeni! Noile metrouri cumpărate de Metrorex nu pot fi folosite pentru că nu au aviz de funcționare
Promotor