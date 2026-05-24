Kostyuk, victorie la Roland Garros, dar gândurile îi sunt la Ucraina după atacul Rusiei: La 100 de metri de casa părinților mei, o rachetă a distrus o clădire

Marta Kostyuk a învins-o pe Oksana Selekhmeteva cu 6-2, 6-3, într-un meci din primul tur. A fost al 13-lea succes din 13 partide disputate pe zgură din 2026 pentru jucătoarea ucraineană.

La final, sportiva a transformat interviul de pe teren într-un mesaj puternic dedicat Ucrainei, după ce dimineața fusese zguduită de un atac cu rachete foarte aproape de familia sa din Kiev.

„Sunt incredibil de mândră de mine astăzi. Cred că a fost unul dintre cele mai dificile meciuri ale carierei mele. În această dimineață, la 100 de metri de casa părinților mei, o rachetă a distrus o clădire. A fost o dimineață foarte grea. Nu știam cum va decurge acest meci pentru mine. Nu știam cum voi face față. Am plâns o parte din dimineață”, a spus Kostyuk.

Sportiva a subliniat că gândurile sale nu sunt despre rezultat, ci despre țara sa.

„Nu vreau să vorbesc despre mine astăzi. Sunt foarte fericită că am ajuns în turul doi, dar toate gândurile mele și toată inima mea sunt alături de oamenii din Ucraina. Mulțumesc mult că ați venit. Slava Ukraini”, a mai spus ea.

Întrebată de ce a fost important să intre totuși pe teren, Kostyuk a vorbit despre exemplul oferit de oamenii din Ucraina în plin război.

„Cred că este important să mergi mai departe. Cel mai mare exemplu pentru mine sunt oamenii ucraineni. În această dimineață m-am uitat la toți acești oameni care s-au trezit și și-au continuat viața, ajutându-i pe cei aflați în nevoie. Știam că vor fi multe steaguri ucrainene aici și mulți oameni care ne vor susține. Prietenii mei din Ucraina au venit și ei. Sunt foarte fericită că sunt aici. Nu prea mai am ce să spun”, a încheiat ea, aproape în lacrimi.