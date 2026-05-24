Prima pagină » Sport » Kostyuk, victorie la Roland Garros, dar gândurile îi sunt la Ucraina după atacul Rusiei: La 100 de metri de casa părinților mei, o rachetă a distrus o clădire

Kostyuk, victorie la Roland Garros, dar gândurile îi sunt la Ucraina după atacul Rusiei: La 100 de metri de casa părinților mei, o rachetă a distrus o clădire

Jucătoarea ucraineană Marta Kostyuk (locul 15 WTA) și-a continuat seria de victorii pe zgură anul acesta, după ce a învins-o duminică pe Oksana Selekhmeteva, în primul tur la Roland Garros. Sportiva a avut, însă, un discurs emoționant, în contextul atacului Rusiei de azi-noapte asupra Ucrainei.
Kostyuk, victorie la Roland Garros, dar gândurile îi sunt la Ucraina după atacul Rusiei: La 100 de metri de casa părinților mei, o rachetă a distrus o clădire
sursă foto: Laurent Lairys/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
24 mai 2026, 15:02, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Marta Kostyuk a învins-o pe Oksana Selekhmeteva cu 6-2, 6-3, într-un meci din primul tur. A fost al 13-lea succes din 13 partide disputate pe zgură din 2026 pentru jucătoarea ucraineană.

La final, sportiva a transformat interviul de pe teren într-un mesaj puternic dedicat Ucrainei, după ce dimineața fusese zguduită de un atac cu rachete foarte aproape de familia sa din Kiev.

„Sunt incredibil de mândră de mine astăzi. Cred că a fost unul dintre cele mai dificile meciuri ale carierei mele. În această dimineață, la 100 de metri de casa părinților mei, o rachetă a distrus o clădire. A fost o dimineață foarte grea. Nu știam cum va decurge acest meci pentru mine. Nu știam cum voi face față. Am plâns o parte din dimineață”, a spus Kostyuk.

Sportiva a subliniat că gândurile sale nu sunt despre rezultat, ci despre țara sa.

„Nu vreau să vorbesc despre mine astăzi. Sunt foarte fericită că am ajuns în turul doi, dar toate gândurile mele și toată inima mea sunt alături de oamenii din Ucraina. Mulțumesc mult că ați venit. Slava Ukraini”, a mai spus ea.

Întrebată de ce a fost important să intre totuși pe teren, Kostyuk a vorbit despre exemplul oferit de oamenii din Ucraina în plin război.

„Cred că este important să mergi mai departe. Cel mai mare exemplu pentru mine sunt oamenii ucraineni. În această dimineață m-am uitat la toți acești oameni care s-au trezit și și-au continuat viața, ajutându-i pe cei aflați în nevoie. Știam că vor fi multe steaguri ucrainene aici și mulți oameni care ne vor susține. Prietenii mei din Ucraina au venit și ei. Sunt foarte fericită că sunt aici. Nu prea mai am ce să spun”, a încheiat ea, aproape în lacrimi.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Ilie Bolojan, contestat din interiorul PNL la aniversarea liberalilor: „Un lider nu reduce la tăcere vocile din jur ca să se audă mai bine”
Libertatea
Scad pensiile cu 240 lei pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027. Anunțul făcut de Mugur Isărescu
CSID
Românul David Cristofor a obținut locul 2 pe traseu în Formula 4, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia