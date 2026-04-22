Elena-Gabriela Ruse se califică în turul secund la Madrid Open, după o victorie în trei seturi cu Antonia Ruzic

Elena-Gabriela Ruse s-a impus cu scorul de 6-3, 4-6, 6-0.

Partida a durat două ore și două minute și a fost decisă de un set trei fără istoric, dominat clar de sportiva din România.

Diferența s-a făcut în special la serviciu și la eficiența în privința mingilor de break.

Ruse a încheiat cu 6 ași, față de numai unul singur pentru Ruzic

Sportiva română a reușit 7 break-uri din 14 oportunități.

De asemenea, Ruse a fost mai eficientă pe primul serviciu (68,2% puncte câștigate) și a gestionat mai bine momentele importante ale meciului.

Grație acestui succes, Elena-Gabriela Ruse avansează în turul al doilea al competiției WTA 1000 de la Madrid, unde o va întâlni pe a doua jucătoare a lumii, Elena Rybakina, din Kazahstan.

Pentru prezența în turul secund, Ruse și-a adjudecat 35 de puncte în clasamentul WTA, asigurându-și un premiu de 31.585 de euro.