Potapova o învinge pe Pliskova la Madrid și devine primul „lucky loser” care ajunge în semifinalele unui turneu WTA 1000

Jucătoarea Anastasia Potapova, care reprezintă Austria, însă fiind originară din Rusia, s-a calificat miercuri în semifinalele turneului Madrid Open. Potapova a devenit astfel primul „lucky loser” care ajunge în semifinalele unui turneu WTA 1000 de la introducerea acestui format, în 1990.
Potapova o învinge pe Pliskova la Madrid și devine primul „lucky loser” care ajunge în semifinalele unui turneu WTA 1000
Foto: Barbara Gindl/APA/dpa
Petre Apostol
29 apr. 2026, 17:10, Sport

Anastasia Potapova s-a calificat în semifinalele turneului Madrid Open, după o victorie spectaculoasă în fața cehoaicei Karolina Pliskova, scor 6-1, 6-7(4), 6-3.

Meciul a durat o oră și 54 de minute și a avut numeroase răsturnări de situație.

Austriaca a condus cu 6-1, 5-3 și a avut trei mingi de meci în setul al doilea. Pliskova a revenit și a trimis partida în decisiv.

În setul al treilea, Potapova a fost condusă cu 1-3, dar a câștigat ultimele cinci game-uri consecutiv pentru a închide confruntarea.

Aflată pe locul 56 mondial, Anastasia Potapova traversează cea mai bună perioadă a carierei. Cu trei săptămâni înainte de Madrid, ea a disputat prima finală WTA 500, la turneul de la Linz.

În drumul spre semifinale la Madrid, austriaca a eliminat mai multe nume importante, printre care Jelena Ostapenko și Elena Rybakina, a doua jucătoare a lumii.

Ea este și prima reprezentantă a Austriei care ajunge într-o semifinală WTA 1000, după Sybille Bammer, la Indian Wells 2007.

În calificări, Potapova a pierdut în ultimul tur preliminar contra austriecei Sinja Kraus. Însă, a fost acceptată pe tabloul principal ca „lucky loser”, după retragerea unor jucătoare.

În penultimul act, Anastasia Potapova o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre Linda Noskova și Marta Kostyuk, programat miercuri seară, după ora 21:00.

