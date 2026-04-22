Elena-Gabriela Ruse debutează la turneul WTA 1000 Madrid Open, contra croatei Antonia Ruzic

Elena-Gabriela Ruse, locul 71 WTA, vine după un parcurs solid la primul său turneu disputat pe zgură din 2026, de la Linz (Austria), în urmă cu două săptămâni.

Ruse a ajuns în semifinale la Linz, obținând victorii în fața unor adversare precum Katie Boulter, Dayana Yastremska și Jelena Ostapenko. A pierdut atunci cu Mirra Andreeva, jucătoare de Top 10, care a și câștigat turneul.

De cealaltă parte, Antonia Ruzic (locul 59 WTA) traversează cel mai bun an al său. A obținut rezultate notabile, precum semifinala de la Hobart (prima sa semifinală la un turneu WTA) și sferturile de finală la Dubai.

În februarie 2026, a atins cea mai înaltă poziție a sa din carieră în circuitul WTA, ocupând locul 51.

Cu toate acestea, croata vine după două eliminări consecutive în primul tur, la Miami și la Stuttgart.

În ceea ce privește meciurile directe, Elena-Gabriela Ruse conduce cu 2-0, ambele victorii fiind obținute în acest sezon, fără set pierdut.

Partida este programată în jurul orei 12:00. Câștigătoarea va avea parte de un duel dificil în turul secund, urmând să se confrunte cu a doua jucătoare a lumii, Elena Rybakina, din Kazahstan.