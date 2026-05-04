O autoutilitară a luat foc pe o stradă din Timișoara. Șoferul a fost găsit carbonizat

La caz au intervenit pompierii ISU Timiș, care au lichidat incendiul, dar și polițiștii IPJ Timiș.

Persoana din interiorul autoutilitarei a fost găsită carbonizată, potrivit polițiștilor. Identitatea sa urmează să fie stabilită.

„La data de 3 mai 2026, în jurul orei 02:50, polițiștii au fost sesizați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o autoutilitară aflată pe strada Martir Herman Sporer din municipiul Timișoara. Totodată, incendiul s-a extins și la anexele unei societăți comerciale din apropiere, fiind înregistrate pagube materiale”, potrivit IPJ Timiș.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului și luării măsurilor legale ce se impun.