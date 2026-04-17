O femeie a fost găsită decedată într-o anexă a unei biserici din Pitești

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș o transmis vineri seară că au fost demarate cercetări în urma informațiilor apărute în spațiul public, referitoare la o persoană care ar fi recurs la un gest suicidal, pe raza municipiului Pitești.

„În seara zilei de 17 aprilie a.c., polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la faptul că într-o anexă a unei biserici din Pitești a fost găsită o persoană decedată.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 1 Poliție Pitești, constatând că cele sesizate se confirmă, echipajul medical constatând decesul persoanei, femeie de 47 de ani, din Călinești.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești, iar pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea unității de parchet competente”, a transmis IPJ Argeș.

Polițiștii precizează că urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, pentru aflarea cauzelor morții, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul femeii.