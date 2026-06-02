MApN respinge acuzațiile privind achiziția de armament prin SAFE: cerințele nu au fost modificate și nu au favorizat niciun producător

Instituția susține că cerințele operaționale au fost stabilite în decembrie 2025 și au rămas neschimbate pe întreaga durată a procesului de negociere.

Potrivit MApN, documentele au fost transmise către Cancelaria Prim-Ministrului și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Acestea au fost aprobate de Consiliul de Supraveghere a Cerințelor.

Cerințele au fost formulate în funcție de nevoile Armatei Române

MApN precizează că cerințele operaționale au fost elaborate exclusiv pe baza necesităților Armatei României.

Instituția afirmă că acestea au avut un caracter general și puteau fi îndeplinite de mai mulți producători existenți pe piață.

Potrivit ministerului, cerințele nu au fost construite în jurul unui anumit produs, producător sau operator economic și nu au avut ca efect restrângerea concurenței.

Ce categorii de armament sunt vizate

Pe baza acestor cerințe, MApN a elaborat și aprobat specificațiile tehnice pentru armamentul destinat structurilor proprii.

Lista include:

pistol calibru 9 mm;

armă de asalt calibru 5,56 mm, în variante cu țeavă scurtă și lungă;

aruncător calibru 40 mm, care poate fi atașat la arma de asalt;

mitralieră ușoară de sprijin calibru 5,56 mm;

mitralieră calibru 7,62 mm;

sistem sniper semiautomat calibru 7,62 mm.

Ministerul subliniază că specificațiile tehnice nu fac trimitere la niciun producător și nu conțin condiții restrictive care ar putea favoriza un anumit operator economic.

MApN precizează că armamentul de calibre 4,6 mm și 6,8 mm nu este destinat Armatei României.

Potrivit instituției, aceste cerințe au fost formulate de alte structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

De asemenea, ministerul arată că nu a solicitat și nu achiziționează muniție în cadrul acestui program.

Nu au fost introduse cerințe suplimentare

Ministerul afirmă că nu a modificat cerințele aprobate în decembrie 2025 și nu a introdus condiții suplimentare pe parcursul procedurii.

Instituția susține că nu a întreprins acțiuni care să influențeze desfășurarea procesului de achiziție sau să favorizeze vreun participant.

Potrivit MApN, documentele au fost analizate și aprobate conform procedurilor interne, inclusiv în cadrul Consiliului pentru Achiziții.

Acestea au fost elaborate în baza deciziilor grupului de lucru interinstituțional coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului și a hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

MApN mai precizează că nu a avut atribuții și nu a fost implicat în stabilirea cerințelor de cooperare industrială aferente programului.

Potrivit ministerului, aceste aspecte au fost gestionate prin mecanismele instituționale prevăzute de legislația în vigoare.

Nu în ultimul rând, instituția transmite că toate deciziile au fost fundamentate exclusiv pe criterii operaționale, tehnice și juridice, cu respectarea cadrului legal și a intereselor de securitate ale României.