Simfonia Lalelelor aduce la Pitești florari din toată țara

Festivalul anual „Simfonia Lalelelor” începe la Pitești, vineri și va continua până în 26 aprilie. Ediția de anul acesta este cea cu numărul 49 și aduce în oraș cei mai talentați florari, mulți cu recunoaștere internațională.
Sursă foto: Primăria Pitești
Daiana Rob
17 apr. 2026, 08:01, Social
Potrivit Primăriei Municipiului Pitești, zeci de florari din toată țara lucrează pentru a crea structuri spectaculoase. La eveniment participă floriști din București, Timișoara, Cluj, Iași, Târgu Mureș, dar și Baia Mare, Petroșani sau Piatra Neamț. Floricultorii îngrijesc lalelele și întrețin întreg spațiul verde din Parcul Lunca Argeșului.
Deschiderea oficială are loc astăzi și va începe cu Parada Florilor, eveniment tradițional care marchează debutul celei de-a 49-a ediții a Simfoniei Lalelelor.
Un număr de aproximativ 1.800 de copii din 51 de școli vor „transforma strada pietonală într-o adevărată grădină vie”, potrivit organizatorilor. Evenimentul va fi deschis chiar de bebelușii de la Creșa Pitești, iar traseul va porni din zona „La Ceas” și va fi încheiat în Piața Primăriei.
În cadrul festivalului, sâmbătă, vor fi organizate cursuri, dar și spectacole de dans, spectacole de lumini, dar și concerte. Sâmbătă seara, pe scenă vor urca Rareș, dar și Nicole Cherry.
În cele 10 zile de festival, Primăria va oferi transport gratuit pe rutele de transport aferente locațiilor din oraș în care se desfășoară festivalul.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Cum este pusă în pericol viața pacienților dependenți de dializă prin blocarea unor licitații suspecte. Explicațiile oferite de spitalele implicate în achiziții
Libertatea
Ce pensie primește o pensionară din România, după ce a lucrat 29 de ani și 10 luni cu carte de muncă
CSID
Cât costă anvelopele de vară în 2026. All season premium vs. cauciucuri ieftine de sezon, care e alegerea potrivită?
Promotor