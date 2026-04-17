Simfonia Lalelelor aduce la Pitești florari din toată țara

Potrivit Primăriei Municipiului Pitești, zeci de florari din toată țara lucrează pentru a crea structuri spectaculoase. La eveniment participă floriști din București, Timișoara, Cluj, Iași, Târgu Mureș, dar și Baia Mare, Petroșani sau Piatra Neamț. Floricultorii îngrijesc lalelele și întrețin întreg spațiul verde din Parcul Lunca Argeșului. Deschiderea oficială are loc astăzi și va începe cu Parada Florilor, eveniment tradițional care marchează debutul celei de-a 49-a ediții a Simfoniei Lalelelor.

Un număr de aproximativ 1.800 de copii din 51 de școli vor „transforma strada pietonală într-o adevărată grădină vie”, potrivit organizatorilor. Evenimentul va fi deschis chiar de bebelușii de la Creșa Pitești, iar traseul va porni din zona „La Ceas” și va fi încheiat în Piața Primăriei.

În cadrul festivalului, sâmbătă, vor fi organizate cursuri, dar și spectacole de dans, spectacole de lumini, dar și concerte. Sâmbătă seara, pe scenă vor urca Rareș, dar și Nicole Cherry.

În cele 10 zile de festival, Primăria va oferi transport gratuit pe rutele de transport aferente locațiilor din oraș în care se desfășoară festivalul.