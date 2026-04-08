Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program

Retailerul anunță că deschide înscrierile pentru micii producători din București și Ilfov, în cadrul inițiativei „De aici, de aproape”, un proiect care pune accent pe produsele realizate în proximitate și pe susținerea economiei locale.

În prezent, aproximativ 1.300 de producători români livrează produse în magazinele Carrefour aflate la o distanță de maximum 50 km, iar rețeaua este în continuă extindere.

Programul care aduce produsele locale mai aproape de clienți

Proiectul dedicat artizanilor locali, lansat anul trecut, a crescut rapid și reunește acum circa 300 de artizani din 21 de județe. Aceștia furnizează peste 4.000 de produse românești, disponibile în mai mult de 30 de localități.

Clienții pot găsi la raft o varietate largă de produse, de la brânzeturi și mezeluri tradiționale, până la băuturi artizanale, produse de panificație, dulcețuri sau opțiuni vegane.

„La nivel național, Carrefour este casa comunității de producători locali cu peste 2000 de parteneri, o rețea mereu în creștere. Dincolo de cifre, am creat un ecosistem care funcționează și creează valoare în comunitățile în care suntem prezenți. Mai departe, succesul demersului de artizani ne demonstrează și potențialul ultralocal, deja extrem de apreciat de clienții noștri pe categoria de produse proaspete”, declară Gilles Ballot, CEO Carrefour România.

Cum pot aplica micii producători

Extinderea programului în zona Capitalei marchează o nouă etapă pentru inițiativă, iar artizanii și antreprenorii locali sunt invitați să se alăture rețelei.

„Ne propunem să extindem rețeaua De aici, de aproape la nivel național în 2026, deoarece fiecare produs care ajunge la raft înseamnă un antreprenor susținut, o comunitate mai puternică și ne reconfirmă promisiunea de calitate pentru fiecare român care ne trece pragul. Celebrăm astăzi rezultatele foarte bune de până acum și deschidem proiectul către o nouă regiune, invitând artizanii din București și împrejurimi să ni se alăture”, a adăugat CEO-ul Carrefour România.

Toți producătorii interesați, din București, Ilfov sau din restul țării, pot trimite oricând o solicitare de colaborare către Carrefour (pe adresa de e-mail:[email protected]), retailerul menținând deschis acest program la nivel național.