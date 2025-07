STENOGRAME Piedone a anunțat din timp controlul ANPC la hotelul unde era cazat și a cerut „să fie țiplă”: „Pune-i pe ăia să-și ia halate, bonete, mănuși...” / „Să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei”

ANPC a făcut controale în perioada 7-9 martie 2025, în stațiunile montane de pe Valea Prahovei, sub coordonarea președintelui instituției, Popescu Cristian Victor Piedone.

În urma verificărilor efectuate asupra a mai multor operatori economici, au fost aplicate 123 de amenzi contravenționale în valoare totală de 1.191.500 lei și 40 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse 6 opriri temporare ale prestărilor de servicii până la remedierea abaterilor și 2 propuneri de suspendare a activității pentru până la 6 luni pentru unii operatori economici.

Printre operatorii economici verificați a fost și Hotelul International Sinaia ( SC International SA), din Sinaia, județul Prahova. ​În cadrul acestui hotel a fost cazat și a beneficiat de servicii și Popescu Cristian-Victor Piedone pe perioada efectuării controalelor în stațiunile de pe Valea Prahovei, potrivit unor stenograme din dosarul care îl vizează pe șeful ANPC; plasat sub control judiciar.

Stenograme

Astfel, la data de 6 martie 2025, ora 20:35:57, Marin Mihai Daniel îl apelează pe numitul Marin Gheorghe-Cătălin:

​„Marin Mihai Daniel: …toată săptămâna, eu am zis că stau …[neinteligibil]… vine PIEDONE pe-aicea.

​Marin Gheorghe-Cătălin: Aha!

​Marin Mihai Daniel: …[neinteligibil]…

​Marin Gheorghe-Cătălin: Vine acuma? La sfârșit de săptămână?

​Marin Mihai Daniel: În seara asta, da.

​Marin Gheorghe-Cătălin: A!

​Marin Mihai Daniel: E cu controale, cu …[cuvânt obscen]… mă-sii.

​Marin Gheorghe-Cătălin: Și tre’ să te duci la muncă?

​Marin Mihai Daniel: Mă duc la muncă, da.

​Marin Gheorghe-Cătălin: Am înțeles. Păi ce, face și la voi controale?

​Marin Mihai Daniel: Păi, la noi se cazează, stă pe-acolo. O face …[neinteligibil]…

​Marin Gheorghe-Cătălin: A! Am înțeles. Da, da, da. Am înțeles. Păi aia, știu că tu te-aveai bine cu el.

​Marin Mihai Daniel: Ei, da, da, da”.

Totodată, în 6 martie 2025, ora 21:57:21, Marin Mihai Daniel l-a apelat pe Turea Codruț-Constantin:

​„Marin Mihai Daniel: Ăsta a zis cică pe la unșpe să-i duceți în cameră, chiar dacă nu vine el că dom’le să nu stăm să ținem după el.

…

​„Marin Mihai Daniel: …[neinteligibil]… room service, vede el, dă-l în …[cuvânt obscen]… mă-sii! Și alea… avocado ăla, să nu uiți să mi le lași undeva [neinteligibil]…

​Turea Codruț-Constantin: Avocado ți le-am pus sus la NUȚA, la… unde are aia…

​Marin Mihai Daniel: Așa.

​Turea Codruț-Constantin: …sosurile, acolo. Și-am scris ”PIEDONE”.

​Marin Mihai Daniel: Îhm.”

Înregistrarea conversației purtate în 7 martie 2025, orele 16:08:38 între Marin Mihai Daniel și Vîiu Ana Maria:

​„Marin Mihai Daniel: Da, ANA!

​Vîiu Ana Maria: Bună, DANE! Ce faci?

​Marin Mihai Daniel: Bine, uite la muncă. Pe aicea cu…

​Vîiu Ana Maria: Îhî

​Marin Mihai Daniel: cu panaramele astea.

​Vîiu Ana Maria: A, te supără ? Ești nervos? …[n.n. râde]…

​Vîiu Ana Maria Mihai Daniel: Dă-i în …[cuvânt obscen]…

​Dana: Sunt ăștia la voi de la ANPC cazați sau?

​Vîiu Ana Maria Mihai Daniel: Ă…da, da.

​Vîiu Ana Maria: A și cu…

​Marin Mihai Daniel: E pop peste tot, da.

​Vîiu Ana Maria: A

​Marin Mihai Daniel: Se duce până duminică.

​Vîiu Ana Maria: Aha. Și cu…

​Marin Mihai Daniel: Îl duci în observator.

​Vîiu Ana Maria: Cu PIEDONE sau ?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da, da.

​Vîiu Ana Maria: Îhî.

​Marin Mihai Daniel: Hai că te sun eu.

​Vîiu Ana Maria: Hai, bine. Bine. Pa!

​Marin Mihai Daniel: Bine. Vorbim!”.

Îînregistrarea conversației telefonice purtate în 8 martie 2025, orele 08:48:14, între Marin Mihai Daniel și Butufei Stelian:

​„Marin Mihai Daniel: Salut, nea Stelică!

​Butufei Stelian: Ce face boieru’?

​Marin Mihai Daniel: Bine, uite în drum spre muncă.

​Butufei Stelian: Aa…nu vii pe-aici.

​Marin Mihai Daniel: Nu vin, că e ală, Piedone p-aicea în controale…, e cazat la noi și…”.

Discuție Piedone

​Înainte de efectuarea acestui control, președintele ANPC Popescu Cristian-Victor Piedone l-a informat telefonic cu privire la controlul ce urma a fi efectuat pe Marin Mihai Daniel, o veche cunoștință, angajat al hotelului, solicitându-i să ia toate măsurile pentru ca unitatea economică să nu fie sancționată și să fie dată ulterior drept exemplu.

Astfel, în ziua de 7 martie, la ora 15:22:06, Marin Mihai Daniel este contactat de Popescu Cristian-Victor Piedone, aflat la postul telefonic – utilizat în mod obișnuit de Licu Cristian Gabriel (șoferul lui Piedone), angajat al ANPC, și folosit pe post de șofer de Popescu-Piedone, și poartă următoare convesație:

​„Marin Mihai Daniel: Bună ziua! Da, vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: DANE, tu ești?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Tăticu’!

​Marin Mihai Daniel: Vă rog!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele… Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?

​Marin Mihai Daniel: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână.

​Marin Mihai Daniel: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.

​Marin Mihai Daniel: În regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

​Marin Mihai Daniel: Da.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…

​Marin Mihai Daniel: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

​Marin Mihai Daniel: Ok!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Să… că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la… pentru câini.

​Marin Mihai Daniel: Am înțeles, în regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Deci cred că noi… (N.l. se adresează unei terțe persoane: „Unde suntem, mă, aici? În Predeal, unde dracu suntem?”) (N.l. de pe fundal se aude o terță persoană care spune: „La Trei Brazi”) La Trei Brazi, la Trei Brazi… Ă! Cred că probabil că-n maxim patruzeci de minute cât om face până acolo suntem acolo, o să vin să intru și să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei.

​Marin Mihai Daniel: Ok! În regulă.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Da? Și pe urmă la… pe camere. Să aibă ăia la hotel afișat, da’ am văzut, tarife, tot.

​Marin Mihai Daniel: Da.

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Ă! Vo… voi sunteți de patru stele, nu?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da! Da!

​Popescu Cristian-Victor Piedone: Bine, în regulă, hai!

​Marin Mihai Daniel: Bine, bine, bine!”.

Numărul personal al lui Licu Cristian Gabriel este folosit de către Popescu Cristian Victor-Piedone pe post de șofer, acesta asigurându-i transportul de la domiciliu către locul de muncă și către alte destinații de interes. Popescu Cristian Victor-Piedone obișnuia să folosească telefonul șoferului său Licu Cristian Gabriel pentru a purta diferite conversații atât personale, cât și profesionale.

La în 7 martie 2025, orele 16:21:03 Marin Mihai Daniel îl apelează pe numitul Vînătoru Marius-Lică și poartă următoarea discuție:

​„Vînătoru Marius-Lică: Da, MISTER!

​Marin Mihai Daniel: Vezi să stea cineva că a zis să-l întâmpine cineva de aicea din hotel, trebuie să apară …[neinteligibil]…

​Vînătoru Marius-Lică: Bine. Acuma?

​Marin Mihai Daniel: Să mă anunți și pe mine. Păi trebuie să apară.

​Vînătoru Marius-Lică: Bine. Pa! Bine. Pa! Pa! Pa!”.

În 7 martie 2025, orele 17:43:46 Marin Mihai Daniel îl apelează pe numitul Vînătoru Marius-Lică și poartă următoarea discuție:

​„Marin Mihai Daniel: Hai!

​Vînătoru Marius-Lică: Da!

​Marin Mihai Daniel: Să fiți cu toți cu bonetă, cu mănuși, da ?

​Vînătoru Marius-Lică: Da, sunt.

​Marin Mihai Daniel: Îhm, Bine. În zece minute ajunge.

​Vînătoru Marius-Lică: …[neinteligibil]…”.

La data de 7 martie 2025, orele 17:45:34 Marin Mihai Daniel îl apelează pe numitul Nenciu Emil-Florentin și poartă următoarea discuție:

​„Nenciu Emil-Florentin: Da, mă. Dănuț!

​Marin Mihai Daniel: Salut, Florin!

​Nenciu Emil-Florentin: Ce faci?

​Marin Mihai Daniel: Bine, uite la muncă. Vezi că într-o jumat’ de oră vrea să vină să ia niște cadre la spălătorie jos, e ăsta, ANPC-ul, aicea.

​Nenciu Emil-Florentin: Hai că sun să vedem ce vorbesc cu fetele, da. Haide.

​Marin Mihai Daniel: Te rog! Trebuie să strângă…

​Nenciu Emil-Florentin: Da…da.

​Marin Mihai Daniel: …p-acolo, da.

​Nenciu Emil-Florentin: Da, da. Bine. Pa!”.

În 7 martie 2025, orele 17:48:48 Marin Mihai Daniel îl apelează pe numitul Turea Codruț-Constantin și poartă următoarea discuție:

​„Turea Codruț-Constantin: Da!

​Marin Mihai Daniel: Codruț să aveți halate și bonete d-alea dacă cere că vrea ei să pună pe ei și mănuși …[neinteligibil]…

​Turea Codruț-Constantin: Am trei.

​Marin Mihai Daniel: Ai, nu? Bine. Sunt vreo patru.

​Turea Codruț-Constantin: Trei halate și bonete am.

​Marin Mihai Daniel: Bine.

​Turea Codruț-Constantin: Sunt patru?

​Marin Mihai Daniel: Da.

​Turea Codruț-Constantin: Păi nu știu, vie prima dată la noi?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da.

​Turea Codruț-Constantin: Și după aia urci, nu?

​Marin Mihai Daniel: Da, da, da.

​Turea Codruț-Constantin: Era bine să fii luat pă … de sus, prima dată că vedea bucătăria principală, zic eu, și după aia astea vechi.

​Marin Mihai Daniel: Vorbește cu CEZAR și spune-ți-mi că m-ați … [n.n cuvânt obscen]… mea!

​Turea Codruț-Constantin: Păi…păi el a zis altfel?

​Marin Mihai Daniel: Hai vorbește cu el și…păi CEZAR așa a zis…

​Turea Codruț-Constantin: Hai.

​Marin Mihai Daniel: …să vină la tine.

​Turea Codruț-Constantin: Ok.

​Marin Mihai Daniel: Vorbește cu el și zi-mi.

​Turea Codruț-Constantin: Bine, bine, bine.

​Marin Mihai Daniel: Bine”.

​Întocmai cum a anunțat și telefonic pe Marin Mihai Daniel, președintele ANPC, Popescu Cristian Victor Piedone s-a deplasat Hotelul International Sinaia unde s-a prezentat și a desfășurat controlul anunțat în prealabil, acțiune în urma căreia reprezentanții hotelului au fost felicitați pentru modul exemplar de desfășurare a activității.

​Această activitate a fost postată la data de 10 martie 2025 pe canalul de Youtube al contului „ Cristian Popescu Piedone” sub denumirea „ Stațiunile montane, sub control ANPC – Amenzi de peste 1 milion lei și servicii suspendate”.

​Permiterea accesului reprezentantului hotelului International Sinaia la informația care nu era destinată publicității – controlul ce urma a fi desfășurat în data de 7 martie 2025, s-a făcut în scopul obținerii de către acest operator economic a unui folos necuvenit, constând în evitarea sancționării și dispunerii unor măsuri corective pentru prevenirea sau încetarea încălcării reglementărilor legale din domeniul protecției consumatorilor și limitarea consecințelor acestora, potrivit unor surse de anchetă.

​Astfel cum rezultă din interceptarea convorbirii telefonice, pe lângă faptul anunțării controlului ce urma a fi efectuat s-a recomandat și luarea măsurilor necesare pentru evitarea sancționării în legătură cu: activitatea desfășurată la bucătăriei:

​„Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu?” / „Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână”. / ​„Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo”, dar și cu amenajarea camerelor: „Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj” / ​„Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape…” și cu afișarea prețurilor practicate de către operatorul economic: „Da? Și pe urmă la… pe camere. Să aibă ăia la hotel afișat, da’ am văzut, tarife, tot”.

​Aceste aspecte ar fi putut, din perspectiva legislației specifice domeniului protecției consumatorilor, să atragă aplicarea din partea funcționarilor din cadrul ANPC a unor sancțiuni și măsuri corective în caz de neconformitate cu standardele în materie.