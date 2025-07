Ministrul Economiei, despre clădirea folosită gratis de un privat timp de 18 ani: „s-a furat cu clădirea”

Timp de 18 ani, asociația „incubator de afaceri” a încasat chirie între 240 și 4800 de euro, spune ministrul Economiei, Radu Miruță.

„54 de birouri care au fost închiriate de această asociație din clădirea Ministerului Economiei, 1500 de metri pătrați pe trei etaje, Șoseaua Olteniței, în București. Asociație „incubator de afaceri”. (…) Se auto-intitulează incubator de afaceri, pentru că în 2004 a existat o lege care pentru firmele care aveau statut de incubator de afaceri au primit ceva beneficii în anul 2004. (…) În 2004 a avut un contract cu Ministerul Muncii, care avea atunci clădirea, pe 24 de luni, prelungit 12 cu încă 12. După aceea a expirat contractul și a rămas în continuare acolo fără să plătească vreodată ceva, lăsată. Evident că nu a fost întâmplător. Însă detaliile spun că niciodată aceea ce se numește centru de incubator de afaceri nu a avut statutul de incubatori de afaceri”, spune Radu Miruță la Digi 24.

Ministrul afirmă că încă nu îi e foarte clar care a fost gradul de ocupare în toți cei 18 ani pentru a putea gândi cât este prejudiciul, însă presupune că este de ordinul zecilor, chiar sutelor de mii de euro.

Miruță a povestit cum a ajuns să afle de această clădire

„Au venit acum două săptămâni niște colegi din Minister să le semnez o adresă prin care să le dau voie să închirieze spații private, din spații de birouri din București, că n-aveau loc într-un anume spațiu al Ministerului Economiei. Și zic, uite, dați-mi o adresă prin care îmi spuneți că Ministerul nu are niciun alt spațiu disponibil. Ca să-mi justific și eu că dăm banii pentru treaba asta. Nu s-au mai întors. Și-n mintea mea așa a rămas ideea măi, dar oamenii ăia vor avea, nu vor avea unde să stea. Și m-am uitat la tot documentul care mi l-a semnat și am văzut un document cu strada Olteniței 225 București, care știam că nu este printre adresele unde Ministerul are spațiu. Și am început să întreb despre ce-i vorba acolo. Nimeni n-a vrut să spune inițial nimic. M-am dus la director de direcție. Domnul Ministru, vă rog frumos, nu mă întrebați pe mine, întrebați pe altcineva. Zic, oameni buni, intrați toți în birou, hai să stăm de vorbă. Eu sunt ministru, nu plec de aici până nu mă lămuriți. Nu există treaba asta. Și am început să-mi povestească cum de 18 ani acolo există această asociație care a fost lăsată de guvern să continue smulgera banilor în numele guvernului fără să dea un leu vreodată. Oamenii mai anunțaseră la rândul lor că sunt funcționari și mai făcuseră câte o adresă către decident. Să se acoperă, că totuși erau responsabili de patrimoniul Ministerului. Nu s-a luat nicio decizie, ba spuneau: „Domnule ministru, mergeam după amiază acolo și dimineața se întorcea administratorul acestei asociații, cobora din minister râzând că a rezolvat și anul ăsta”. Este jaf la drumul mare”, a povestit ministrul.

„Nu e vorba de 10 birouri, un an de zile. E vorba de a fura cu clădirea”

Ministrul a stat de vorbă cu administratorul acestei asociații, iar acesta i-a spus că el i-a „rugat” pe miniștrii Economiei care s-au succedat din 2004 până acum să rezolve sitauția, „dar n-au vrut”.

Contractul a fost semnat în 2004 pentru 12 luni până în 2005. Și s-a prelungit încă 12 luni până în 2006. Iar la final scria o clauză că dacă niciuna dintre porți nu cere întreruperea, continuă gratuit.

„Nu e vorba de 10 birouri, un an de zile. E vorba de a fura cu clădirea. Fur cu clădirea, cu o clădire întreagă pe care nu o ascunzi. E imensă. Se vede pe toate părțile posibile. La drumul principal, la Șoseaua Olteniței. Nu e pe o străduță lăturalnică. O clădire care e într-o situație bună. Sunt 54 de birouri decente”, mai spune Radu Miruță.

Acum, asociația are între 5 și 30 de zile pentru a părăsi clădirea, pentru că s-a depus la instanță o procedură de evacuară accelerată.

De asemenea, Miruță spune că va solicita o o anchetă DNA pentru banii pe care statul i-a pierdut, iar Ministerul Economiei se va constitui parte civilă pentru a recupera banii în perioada în care alții au închiriat în numele ministerului.