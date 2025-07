Dominic Fritz: „Acest teatru politic, într-o oarecare măsură, face parte din democrație”

„Fiecare lider de partid are un partid în spate, unde, bineînțeles, la fel, toată lumea e nemulțumită, pentru că există… și eu am primari la USR care nu sunt foarte happy, momentan. Fiecare are un partid unde trebuie să arate, uite, mă lupt pentru voi, pentru interesele voastre, pentru interesele alegătorilor noștri și așa mai departe. Asta e la nivel de teatru politic, să zicem. Și ca să nu fiu populist, acest teatru politic, într-o oarecare măsură, face parte din democrație, că trebuie să dăm o voce tuturor intereselor care există într-o societate”, spune Dominic Fritz, marți seara, la Antena 3 CNN; despre certurile din interiorul coaliției de guvernare

„Teatrul politic” se face, potrivit lui Fritz, „prin comunicate de presă, conferințe de presă, declarații, mai războinice și așa mai departe”.

Asta se întâmplă pe o scenă în care fiecare încearcă să transmită un anumit mesaj către propriul partid și propriul alegător, spune Fritz. În același timp există o realitate „matematică și bugetară”:

„Deci eu pot să zic că nu vreau să opresc niciun fel de investiție. (…) Dar în această discuție rațională care nu ține de cine se prezintă mai bine în public, în această discuție rațională, până la urmă, vorbim de cifre. Trebuie să stăm cu calculatorul. Avem momentan, dacă vorbim de asigurarea medicală, 16 milioane de asigurați, din care doar 6 efectiv plătesc, iar 10 milioane au excepții. Și trebuie să ne întrebăm, cât mai putem să ducem acest sistem? Momentan, 6 milioane nu pot să finanțeze, încă 10 milioane de asigurați”, afirmă Dominic Fritz.