DIICOT: Percheziții în București și patru județe într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism

„Astăzi, 16 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 19 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița, Vaslui și în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, proxenetism și mărturie mincinoasă”, a transmis DIICOT într-un comunicat.

Potrivit DIICOT, începând cu anul 2021, trei făptuitori, doi bărbați și o femeie, membri ai aceleiași familii, au constituit, în municipiul București, o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor venituri facile din exploatarea sexuală a unor tinere.

Victime trimise la prostituție în vestul Europei

Anchetatorii susțin că liderul grupării, un bărbat de 26 de ani, ar fi recrutat în timp patru victime prin inducere în eroare și profitând de starea lor de vulnerabilitate, determinându-le să practice prostituția în mai multe state din vestul Europei, „în beneficiul material al membrilor grupării”.

Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi ocupat de cumpărarea biletelor de avion, stabilirea locurilor de cazare, precum și a tarifelor și serviciilor ce urmau să fie prestate de victime.

Victimele au fost conduse în afara țării de către un alt membru al grupului, o făptuitoare în vârstă de 57 de ani, care le-ar fi transportat la locațiile de cazare și le-ar fi supravegheat. Tot aceasta „a colectat sumele de bani obținute din practicarea prostituției”, bani care ar fi fost ulterior transferați către ceilalți membri ai grupării aflați în România.

Investigațiile efectuate până în prezent au arătat că membrii grupului infracțional organizat au obținut peste 300.000 de lei din exploatarea sexuală a victimelor.

DIICOT îi mai cercetează pe alți doi suspecți, de 30 și 48 de ani, care, în perioada 2020–2025, ar fi exploatat sexual trei victime recrutate prin metoda „loverboy”, dar și profitând de lipsa sprijinului familial și a resurselor materiale.

Potrivit anchetei, victimele au fost transportate și adăpostite în diverse locații din Europa, unde „prin acte de violență fizică și psihică au fost determinate să practice prostituția” în folosul material al suspecților.

Totodată, alți șase suspecți, cu vârste între 21 și 37 de ani, sunt cercetați pentru că ar fi înlesnit prostituția pentru șase persoane vătămate, atât pe teritoriul României, cât și în Marea Britanie.

Pe parcursul anchetei, procurorii au stabilit și că o femeie de 29 de ani „a făcut afirmații mincinoase cu privire la anumite aspecte ce fac obiectul dosarului penal”.

Audierile urmează să aibă loc la sediul central al DIICOT.