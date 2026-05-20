Prima pagină » Social » O țară frecventată de români înăsprește regulile privind perioada de ședere pentru turiști. Motivul invocat

O destinație care este frecventată și de români a decis înăsprirea regulilor privind vizele pentru turiști. Măsura a fost luată în încercarea de a reduce criminalitatea în care sunt implicați cetățeni străini.
Phuket, Thailanda. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
20 mai 2026, 09:29, Social
Oficialii din Thailanda au anunțat că vor înăspri regulile privind vizele pentru turiști, în încercarea de a reduce criminalitatea în care sunt implicați cetățenii străini.

Concret, țara va reduce durata șederilor fără viză pentru turiștii din peste 90 de țări.

Turismul reprezintă o sursă crucială de locuri de muncă în Thailanda și deși turiștii au stimulat economia Thailandei, oficialii țării subliniază că „sistemul actual a permis unor persoane să profite de acesta”.

Potrivit The Guardian, au loc incidente frecvente în care turiștii comit infracțiuni, de la furturi din magazine până la expunere indecentă. De asemenea, oficialii din Thailanda sunt îngrijorați și de faptul că unii străinii depășesc durata de ședere permisă și desfășoară activități comerciale ilegale în zonele turistice, fără permisele corespunzătoare.

Ministrul de externe, Sihasak Phuangketkeow, a declarat săptămâna trecută că Thailanda nu vizează un stat anume, ci mai degrabă persoanele care abuzează de sistemul de vize prin comiterea de infracțiuni în țară.

Scutirea de viză, la jumătate

Până acum, scutirea de viză de 60 de zile se aplica pentru zeci de țări, printre care SUA, Mare Britanie, dar și statele din spațiul Schengen și Australia.

Acum, vizitatorilor li se va acorda o scutire de viză de doar 30 de zile, în timp ce numărul țărilor sau teritoriilor eligibile pentru aceasta va fi redus de la 57 la 54. Momentan, lista țărilor eligibile nu a fost făcută publică, relatează The Guardian.

Oficialii spun că noile reguli vor fi simplificate pentru a evita confuzia în rândul turiștilor.

De asemenea, turiștii vor putea să-și reînnoiască vizele o singură dată, prezentându-se la un birou de imigrare, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului pentru AFP.

Thailanda și-a relaxat regulile privind vizele în urmă cu doi ani, extinzând numărul țărilor care se califică pentru scutirea de viză și prelungind durata maximă a șederii la 60 de zile, pentru a stimula redresarea sectorului turistic în urma pandemiei de coronavirus.

