Thailanda vrea să reducă șederile fără viză pentru turiști ca măsură pentru combaterea criminalității străine

Thailanda își înăsprește regulile pentru turiști, reducând șederile fără viză, ceea ce reprezintă o măsură a guvernului pentru a lupta împotriva criminalităților străine.
Ioana Târziu
19 mai 2026, 18:52, Știri externe
Turiștii ce vor vizita Thailanda se vor confrunta cu măsuri privind reducerea șederilor fără viză, în contextul în care țara adoptă noi măsuri pentru a reduce infracțiunile comise de străini, potrivit Euronews.

Noile măsuri ar putea afecta turiștii din peste 90 de țări, inclusiv din Europa.

Șederile fără viză, reduse la jumătate

Oficialii doresc să reducă la jumătate șederile fără viză, de la 60 de zile câte sunt în prezent, la 30 de zile.

Chiar dacă turismul este esențial pentru economia Thailandei, mai multe rapoarte arată că străinii comit infracțiuni legate de droguri și trafic sexual, iar persoanele fără rezidență își încep afaceri fără documentele corespunzătoare, mai arată sursa.

Deși schimbarea vizelor nu a fost momentan confirmată pe deplin, se zvonește că guvernul va analiza fiecare țară în parte. Unor cetățeni le va fi permis să stea 30 de zile fără viză, în timp ce altora li se va acorda doar o perioadă de 15 zile fără viză.

Turismul, un sector încă afectat de pandemie

Turismul reprezintă aproximativ 10% din PIB-ul țării, însă perioada pandemiei a afectat acest sector, care încă nu și-a revenit complet. Potrivit Ministerul Turismului din Thailanda, sosirile străine au scăzut cu aproximativ 3,4% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Guvernul rămâne însă optimist că turismul își va reveni și spune că se așteaptă să primească aproximativ 33,5 milioane de vizitatori străini în 2026, față de puțin sub 33 de milioane anul trecut.

Dacă modificările privind vizele vor continua, ar putea intra din nou în vigoare metoda anterioară de a oferi turiștilor cu vize de 30 de zile o prelungire de încă 30 de zile. În prezent, costă 1.900 de baht, adică aproximativ 50 de euro.

O altă opțiune pentru turiști o reprezintă viza

Vizitatorii care doresc să stea mai mult timp pot opta și pentru viza de destinație Thailanda (DTV), o viză cu intrări multiple, valabilă cinci ani, concepută pentru nomazii digitali și lucrătorii la distanță, precum și pentru cei care desfășoară activități de „soft power”, cum ar fi Muay Thai sau gătitul thailandez, mai precizează sursa.

Viza permite șederi de până la 180 de zile per intrare, iar această perioadă poate fi prelungită o singură dată cu încă 180 de zile. Însă, pentru a obține viza, candidații trebuie să prezinte dovezi că au cel puțin 500.000 de baht sau 13.000 de euro, într-un cont bancar, precum și dovada angajării în afara Thailandei, pentru lucrătorii la distanță.

