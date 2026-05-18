Prețul de rezervare pentru vacanță, păstrat de unul dintre cei mai mari tur-operatori români. Cum este posibil în criza combustibililor

Prețul din momentul rezervării rămâne prețul final plătit pentru vacanță, fără costuri suplimentare ulterioare pentru turiști, a transmis, luni, conducerea agenției de turism Paralela45.

Într-o perioadă marcată de incertitudini și schimbări rapide care influențează planurile de călătorie, Paralela45 a anunțat că toate pachetele pentru sezonul de vară își păstrează prețurile actuale, fără nicio majorare, indiferent de evoluțiile recente din piață.

„Paralela45 absoarbe intern creșterile semnificative ale costurilor cu combustibilul generate de conflictul din Orientul Mijlociu, precum și de alte presiuni care afectează industria turismului la nivel global. Astfel, prețul din momentul rezervării, deja efectuată ori care urmează să fie realizată, rămâne prețul final plătit de turist, fără costuri suplimentare ulterioare”, au transmis reprezentanții tur-operatorului.

„Privim cu optimism către perioada următoare”

Potrivit sursei citate, o astfel de măsură reflectă capacitatea companiei de a gestiona eficient fluctuațiile din piață, fără a transfera aceste costuri către clientul final. Cu o experiență de 36 de ani în domeniu, Paralela45 se bazează pe o fundație financiară solidă și pe apartenența la un grup internațional puternic, ceea ce îi permite să gestioneze eficient provocările actuale din industrie. Rainbow Tours Polonia, cu care a fuzionat în mai 2025, a depășit anul trecut pragul de un miliard de euro volum de vânzări, cel mai ridicat nivel din istoria companiei, în creștere cu 12% față de anul anterior, deservind aproape un milion de turiști, cu 20,7% peste 2024.

„Într-o perioadă în care multe lucruri se schimbă de la o zi la alta, ne dorim să oferim turiștilor noștri un motiv în plus de liniște și încredere atunci când își planifică vacanța. Toate pachetele noastre pentru sezonul de vară își păstrează prețurile actuale, fără nicio majorare, indiferent de evoluțiile recente din piață. Am ales să absorbim intern creșterile semnificative ale costurilor cu combustibilul, pentru că știm cât de importante sunt predictibilitatea și siguranța atunci când se organizează concediul. Credem că vacanțele trebuie să rămână despre bucuria de a descoperi, despre relaxare și despre experiențe de neuitat, nu despre grija schimbărilor de preț. Astfel, prețul din momentul rezervării rămâne prețul final pe care turiștii îl vor plăti. Fără costuri suplimentare. Fără surprize. Privim cu optimism către perioada următoare și continuăm să facem tot posibilul pentru ca fiecare călătorie să înceapă cu încredere, confort și entuziasm”, declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Portofoliul de destinații și programe pentru sezonul de vară, anunțat încă din toamna anului trecut, rămâne, de asemenea, neschimbat.

Valorificând infuzia de know-how și capital străin, Paralela45 operează un amplu program de sejururi cu zboruri charter și curse directe, care cuprinde premiere pentru piața românească, precum Muntenegru (destinație operată cu avioane LOT Polish Airlines) și Costa de la Luz, dar și reluarea unor destinații apreciate precum Algarve, Costa Brava și insula Kos. Acestea se adaugă zonelor tradiționale de vacanță din Grecia, Turcia, Spania, Italia, Cipru, Egipt. Noutățile, extinderea destinațiilor tradiționale, dar și a curselor regionale generează o creștere cu 60% a numărului zborurilor față de 2025.

Potrivit sursei citate, Grecia rămâne destinația-vedetă a verii, cu 25 de curse săptămânale spre opt insule – Corfu, Creta (Heraklion și Chania), Rhodos, Zakynthos, Kos, Santorini, Kefalonia -, operate din zece aeroporturi din România.

În iunie, Paralela45 are prețuri speciale pentru vacanțele de familie în Rhodos și Heraklion. O familie formată din doi adulți și un copil plătește aproape la fel ca una compusă din doi adulți: de la 456 de euro/sejurul în Rhodos și de la 619 euro/sejurul în Heraklion pentru doi adulți și un copil de zece ani.

Programul de vară este completat de zboruri spre Antalya din 12 orașe ale țării – București, Bacău, Baia Mare, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Târgu Mureș, Timișoara -, și spre Bodrum de la București. Paralela45 operează 14 curse săptămânale spre Spania – Costa Blanca, Costa del Sol, Costa de la Luz, Costa Brava, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife dintr-un total de patru aeroporturi.

Oferta de circuite pentru 2026 este extinsă atât numeric, cât și ca diversitate, incluzând în premieră programe dezvoltate pe curse charter spre Turcia, Muntenegru, Portugalia, Spania, Tunisia, Egipt. Pentru începutul verii sunt disponibile circuite în Praga (27.05), Istanbul (13.06), Malta (19.06), Polonia (20.06), China (20.06), Coasta de Azur (21.06), Italia de Nord (22.06), Barcelona (22.06), Toscana – Cinque Terre (22.06), construite în jurul ideii de experiențe complexe, accesibile și ușor de integrat într-un concediu de câteva zile, au conchis oficialii Paralela45.