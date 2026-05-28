„Continuăm împreună, căpitane!”. Alexandru Benga și-a prelungit contractul cu UTA Arad

„UTA înseamnă pentru mine dragoste, pasiune și ambiție. Sunt foarte fericit! Cumva, această prelungire vine într-un mod natural pentru mine. Mă face să mă simt special când evoluez aici și mă bucur că fac parte din această poveste minunată. Meciurile pe care le disputăm la Arad, cu casa închisă și cu atmosfera incredibilă din tribune, sunt amintiri de neuitat pe care le porți în suflet o viață întreagă”, au fost cuvintele lui Alexandru Benga.