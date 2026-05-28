„Continuăm împreună, căpitane!”. Alexandru Benga și-a prelungit contractul cu UTA Arad

Ajuns la Arad în 2020, Alexandru Benga va începe al șaptelea sezon consecutiv în tricoul „Bătrânei Doamne”. Asta după șase ani în care a devenit un reper pentru vestiar și pentru suporteri.
Cu banderola pe braț, fundașul central a adunat meciuri importante
, momente grele și bucurii trăite alături de familia roș-albă.
„UTA înseamnă pentru mine dragoste, pasiune și ambiție. Sunt foarte fericit! Cumva, această prelungire vine într-un mod natural pentru mine. Mă face să mă simt special când evoluez aici și mă bucur că fac parte din această poveste minunată. Meciurile pe care le disputăm la Arad, cu casa închisă și cu atmosfera incredibilă din tribune, sunt amintiri de neuitat pe care le porți în suflet o viață întreagă”, au fost cuvintele lui Alexandru Benga.