FT: Diversitate de gen și nu prea: jumătate dintre băncile din UE nu au femei în funcții de conducere

din UE Aproape jumătate dintre băncile și firmele de investițiinu au femei în funcția de director executiv, potrivit unui important organism de supraveghere a pieței, care a afirmat că o parte considerabilă a sectorului nu respectă reglementările privind diversitatea de gen.

Femeile, plătite cu 17% mai puțin decât bărbații

Aproximativ o cincime din totalul directorilor executivi ai celor 850 de bănci și societăți de investiții chestionate de Autoritatea Bancară Europeană sunt femei și au fost plătite cu 17% mai puțin decât omologii lor bărbați.

Femeile ocupă funcții de conducere în cadrul unor companii importante de servicii financiare din UE, cum ar fi președinta executivă a Santander, Ana Botín, directoarea Amundi, Valérie Baudson, și directorul executiv al Commerzbank, Bettina Orlopp.

Aproape 46% dintre companii nu aveau femei în funcții de director executiv. Însă cifrele ABE indică faptul că proporția femeilor în funcții de conducere în cadrul companiilor de servicii financiare din UE a crescut doar lent și rămâne mai mică decât în ​​Regatul Unit sau SUA. Doar 12% dintre firmele chestionate aveau o femeie ca director executiv, conform datelor din 2024 publicate joi de EBA.

Rentabilitate mai mare cu bărbați și femei în management

Analiza EBA a constatat că există o corelație între diversitatea de gen și profitabilitatea în serviciile financiare, „întărind argumentele pentru practici mai puternice în materie de diversitate”. Acesta a precizat că instituțiile cu atât bărbați, cât și femei în echipa de management au avut o rentabilitate medie ponderată a capitalului propriu de 12,8%, în timp ce cele cu directori de un singur gen au avut o rentabilitate de 7,4%.

Conform normelor UE, companiile de servicii financiare sunt obligate să aibă politici de promovare a diversității de gen, inclusiv stabilirea de obiective pentru îmbunătățirea reprezentării femeilor.

Însă EBA a declarat că aproximativ o cincime dintre companiile pe care le-a evaluat nu aveau o politică de diversitate, iar o treime nu stabileau obiective cantitative pentru reprezentarea feminină. Mai puțin de jumătate dintre firmele de investiții pe care le-a evaluat aveau stabilite obiective de diversitate de gen.

Autoritatea cu sediul la Paris a declarat că autoritățile naționale de reglementare ar trebui „să ia în considerare luarea unor măsuri de supraveghere adecvate” dacă firmele continuă să ignore regulile. Între 2022 și 2024, femeile au fost recrutate pentru a ocupa puțin peste 26% din posturile vacante de director executiv în cadrul companiilor analizate de EBA. Această cifră a fost doar puțin mai mare decât în ​​precedenții doi ani, când femeile au reprezentat puțin peste 24% din noii recruți în funcții de conducere.

„Echilibrul de gen în rândul directorilor nou recrutați s-a îmbunătățit în timp, dar este încă insuficient, în special în ceea ce privește organul de conducere”, a precizat EBA în raportul său, pe care îl publică la fiecare trei ani.

UK stă mai bine decât SUA la proporția femeilor în funcții de conducere

În Regatul Unit, proporția femeilor în funcții de conducere superioară în domeniul serviciilor financiare a crescut de la 32% în 2021 la 37%, conform unui studiu realizat de New Financial pentru Trezoreria Regatului Unit, publicat luna trecută.

Datele din SUA privind diversitatea de gen în serviciile financiare sunt mai fragmentare. Însă un sondaj realizat anul trecut de consultanții McKinsey a constatat că femeile dețineau 27% din pozițiile de conducere în cadrul companiilor de servicii financiare din SUA.