UE, pod aerian umanitar cu provizii în urma cutremurelor din Venezuela

Comisia Europeană a anunțat un ajutor umanitar în valoare de 5 milioane de euro axat pe furnizarea de adăpost și de asistență medicală persoanelor afectate de dezastru.

În acest sens, un avion este programat să decoleze la începutul acestei săptămâni de la Copenhaga, cu circa 50 de tone de materiale pentru adăposturi, de echipamente sanitare și pentru apă, precum și de materiale educaționale.

Acest nou ajutor se adaugă celor 52 de milioane de euro alocate deja în acest an pentru a răspunde consecințelor umanitare ale crizei socioeconomice din Venezuela.

Comisia anunță că a primit oferte din partea a 11 state membre ale UE și a unui stat participant, care au oferit echipe de căutare și salvare, echipe medicale și sprijin în domeniul telecomunicațiilor.

O echipă de 11 experți tehnici din Spania, Austria, Italia, Luxemburg, Belgia, Estonia și de la Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență (ERCC) al Comisiei a ajuns în Venezuela pentru a sprijini operațiunile de la fața locului, pe lângă o echipă suplimentară de experți pusă la dispoziție de Italia.

Până în prezent 14 țări ale UE au contribuit cu echipe de căutare și salvare, echipe medicale, precum și sprijin în domeniul telecomunicațiilor sau cunoștințe tehnice.

În plus, serviciul prin satelit Copernicus a fost activat în modul său de cartografiere pentru situații de urgență. Acest lucru contribuie la captarea unor imagini de înaltă rezoluție ale zonelor de criză, transformând datele brute în hărți utile pentru echipele de salvare. Copernicus a produs deja 25 de hărți și 13 imagini din 13 zone de interes diferite.

Cele două cutremure, cu magnitudini de 7.2 și 7.5 pe scara Richter, au lovit nordul Venezuelei miercuri, provocând prăbușirea a numeroase clădiri. Bilanțul tragediei a depășit 1.400 de morți și peste 50.000 de dispăruți.