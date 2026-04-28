Statele Unite vor emite pașapoarte cu fotografia lui Trump pentru a marca cea de-a 250-a aniversare

Oficialul a precizat că pașaportul „va fi modelul standard emis de Agenția de Pașapoarte din Washington, odată ce va fi disponibil” pentru cei care își reînnoiesc pașapoartele personal la acea locație, potrivit CNN.

„Opțiunile online sau alte locații vor păstra designul actual al pașaportului”, a spus oficialul.

Prezența chipului lui Trump în pașapoartele americane este cel mai recent – și cel mai semnificativ – exemplu de utilizare a imaginii sale pentru un obiect despre care se spune că comemorează cea de-a 250-a aniversare a independenței SUA.

Spre deosebire de o monedă comemorativă sau de un permis de acces în parcurile naționale, pașaportul american este o formă de identificare recunoscută la nivel internațional, care este de obicei valabilă timp de 10 ani.

„Unul dintre cele mai sigure documente din lume”

Conform unei machete a pașaportului, chipul lui Trump și semnătura sa în aur vor apărea pe coperta interioară.

„Pe măsură ce Statele Unite sărbătoresc cea de-a 250-a aniversare a Americii în iulie, Departamentul de Stat se pregătește să lanseze un număr limitat de pașapoarte americane special concepute pentru a comemora această ocazie istorică”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott.

„Aceste pașapoarte vor avea ilustrații personalizate și imagini îmbunătățite, păstrând în același timp aceleași caracteristici de securitate care fac din pașaportul american unul dintre cele mai sigure documente din lume”, a spus el.

Știrea a fost raportată pentru prima dată de The Bulwark, iar Fox News a publicat prima dată o machetă a noului pașaport.

Pașapoartele, eliberate în această vară

Departamentul de Stat va începe să elibereze pașapoartele în această vară. Nu este clar câte vor fi eliberate.

Conform machetei pașaportului, pe coperta din spate va apărea o imagine din tabloul „Declarația de Independență” al lui John Trumbull.

În prezent, pe coperta interioară din față a pașapoartelor americane apare o imagine din tabloul lui Percy Moran care îl înfățișează pe Francis Scott Key în dimineața de după bombardamentul Fortului McHenry – bătălia care l-a inspirat pe Key să scrie ceea ce avea să devină imnul național al SUA. Versuri din imn sunt, de asemenea, tipărite pe coperta interioară din față.

Departamentul de Interne, care supraveghează parcurile naționale, a anunțat anul trecut că va dezvălui „noi modele comemorative” pentru permisele de acces în parcuri, unul dintre acestea prezentând chipul lui Trump alături de cel al lui George Washington.

„Este o onoare pentru departament să prezinte permisul America the Beautiful, care onorează cea de-a 250-a aniversare a Americii și generațiile care au protejat teritoriile noastre”, a declarat secretarul Doug Burgum într-un videoclip postat pe site-ul departamentului.

Iar luna trecută, Comisia de Arte Plastice, aleasă personal de Trump, a votat în favoarea aprobării unei monede comemorative pentru cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite, pe care apare chipul președintelui.

Anul trecut, numele lui Trump a fost, de asemenea, atribuit atât Centrului Kennedy, cât și Institutului American pentru Pace.