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Messi, implicat într-o gafă incredibilă cu doar câteva zile înainte de Cupa Mondială

Numerele de pașaport ale lui Messi și ale întregii echipe a Argentinei, publicate din greșeală înaintea Cupei Mondiale. Cum s-a produs gafa care a jenat organizatorii.
Messi, implicat într-o gafă incredibilă cu doar câteva zile înainte de Cupa Mondială
Andreea Tobias
11 iun. 2026, 14:13, Sport
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Datele din pașapoartele întregii echipe a Argentinei au fost divulgate accidental înaintea meciului amical cu Islanda, cu câteva zile înainte de startul Cupei Mondiale. Printre cei afectați se numără Lionel Messi, Lisandro Martinez și Enzo Fernandez.

Lista oficială a echipei, transmisă organizatorilor cu puțin peste o oră înaintea meciului, conținea numerele de pașaport ale jucătorilor neestompate. Documentul a fost apoi preluat și reprodus de mai multe organizații media locale, conform The Independent.

Meciul s-a disputat pe stadionul Jordan-Hare din Auburn, Alabama, în fața a 88.000 de spectatori. Islanda a evitat același incident, deoarece nu a inclus numerele de pașaport în lista sa.

De regulă, aceste date sunt șterse înainte ca documentul să ajungă la presă. De această dată, pasul nu a fost efectuat.

Messi a marcat după ce a intrat pe teren

Argentina a câștigat meciul cu 3-0. Messi a intrat pe teren în minutul 70, a câștigat și transformat un penalty și a contribuit decisiv la golul al treilea, cu o pasă pentru Rodrigo de Paul. Valentin Barco marcasedeja primul gol.

Starul în vârstă de 38 de ani revenise după o accidentare la mușchiul posterior al coapsei, suferită cu puțin peste două săptămâni înainte de turneu. „M-am simțit foarte bine. Am vrut să intru și să scap de temerile care vin odată cu o accidentare”, a declarat Messi după meci.

Argentina debutează la Cupa Mondială pe 17 iunie, împotriva Algeriei, în Grupa J, la Kansas City.

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