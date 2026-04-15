Prima pagină » Știri externe » Ducesa de Sussex va apărea ca jurat invitat la MasterChef Australia

Ducesa de Sussex va apărea ca jurat invitat la noul sezon al emisiunii de televiziune australiene de succes MasterChef Australia.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
15 apr. 2026, 16:09, Știri externe

Ducesa de Sussex, Meghan, a filmat episodul miercuri, la Melbourne, potrivit postului de televiziune Network Ten. Cel de-al optsprezecelea sezon al serialului va fi difuzat pe 19 aprilie, potrivit BBC.

Meghan, împreună cu Prințul Harry, se află în prezent în a doua zi a unui turneu de patru zile în Australia, în cadrul căruia vor combina vizitele la cauze caritabile cu evenimentele financiare.

Cuplul, care nu mai acționează ca membru al familiei regale, se află în vizită cu titlu privat. Este prima lor vizită în Australia din 2018.

Într-un eveniment separat, miercuri, Prințul Harry s-a alăturat jucătorilor unei echipe australiene de fotbal american pentru o lecție  și a vizitat Monumentul Memorial Australian de Război din Canberra.

Cuplul are mai multe angajamente programate la Melbourne joi, înainte de a călători la Sydney.

Marți, cei doi au vizitat Spitalul Regal de Copii din Melbourne, unde sute de persoane s-au adunat în hol pentru a-i vedea pe cuplu.

Meghan a vizitat și un refugiu pentru femei din Melbourne, unde a servit platouri cu frittata persoanelor din centru.

Prințul Harry urmează să susțină un discurs principal la Summitul InterEdge pentru Siguranța Psihosocială de la Melbourne, la sfârșitul acestei săptămâni, unde biletele costă între aproximativ 1.000 de dolari australieni (713 dolari; 526 de lire sterline) și 2.400 de dolari australieni. Toate încasările din bilete vor fi donate organizației caritabile Lifeline.

