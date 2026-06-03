Accident bizar în Ucraina. O femeie a fost lovită de o căprioară în timp ce trecea pe zebră

Accidentul s-a produs în orașul Mirgorod, potrivit imaginilor publicate de NEXTA și The World Watch. O femeie care traversa o stradă pe trecerea de pietoni a fost lovită în plin de o căprioară speriată.

Conform imaginilor, animalul aleargă pe stradă, ocolește mai mulți oameni, dar în timpul unui salt nu reușește să o evite pe femeie. Atât animalul cât și femeie se prăbușesc pe asfalt în mijlocul străzii.

Un accident cu victimă

Ulterior, căprioara și-a revenit foarte rapid și a dispărut de la fața locului. Femeia, însă, a avut nevoie de mai mult timp pentru a-și reveni. Ea a primit ajutor de la martorii accidentului și s-a putut ridica pentru a merge pe trotuar.

Imaginile au devenit virale. Cei care le-au văzut au făcut glume pe seama accidentului. Ei au spus că polițiștii caută căprioara care a fugit de la locul producerii accidentului. De asemenea, unii au spus că vehiculul care a lovit-o pe femeie era suspect deoarece nu avea numere de înmatriculare.