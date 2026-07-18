Un activist indian, aflat în greva foamei, dus cu forța la spital de polițiști

Activistul a intrat în greva foamei pentru a cere demisia ministrului Educației din India. Activistul cu vârsta de 59 de ani nu a mai mâncat nimic din 28 iunie, în semn de solidaritate cu partidul tinerilor indieni, numit „Cockroach Janta Party” (CJP). Formațiunea politică cere demisia ministrului Educației, Dharmendra Pradhan, pe fondul scurgerilor de subiecte de examen din luna mai, care au afectat milioane de elevi, potrivit Reuters.

În imaginile transmise, sâmbătă, de televiziuni, se vede cum, zeci de agenți de securitate, unii îmbrăcați în civili, țin cearșafuri albe ca pe o perdea, pe scena amenajată pentru protest, înainte ca activistul Wangchuk să fie luat.

#WATCH | Delhi: The police took activist Sonam Wangchuk, who had been on a hunger strike at Jantar Mantar for the past 20 days, to the hospital DCP New Delhi tweeted, „As per orders of Hon’ble High Court and on expert medical advise due to the deteriorating health condition of… pic.twitter.com/o8HxPSzu0f — ANI (@ANI) July 18, 2026

Chiar vineri, le-a spus medicilor guvernamentali că nu dorește să fie transportat la spital. Sâmbătă, el refuza tratamentul, au declarat autoritățile spitalului.

Campania lui Wangchuk s-a impus ca o rară provocare publică la adresa guvernului prim-ministrului Narendra Modi, atrăgând sprijin din întreaga Indie și amplificând revendicările activistului prin milioane de vizualizări și distribuiri pe rețelele sociale.

„În conformitate cu ordinul instanței și având în vedere starea de sănătate și recomandările medicale, domnul Sonam Wangchuk a fost transferat de aici la un spital public adecvat pentru a beneficia de intervenția medicală de care are mare nevoie”, a declarat reporterilor prezenți la fața locului comisarul adjunct de poliție Sachin Sharma.

Potrivit unui comunicat publicat de spitalul de stat Safdarjung, activistul este slăbit din cauza postului prelungit și a deshidratării. Medicii au recomandat să i se administreze perfuzii, însă bărbatul a refuzat atât tratamentul intravenos, cât și oral. Acum medicii îi monitorizează starea de sănătate.

Greva foamei îi pune în pericol sănătatea

Potrivit medicului său, bărbatul se află în risc de Hipopotasemia, adică nivelurile de potasiu din sânge sunt foarte scăzute, iar o scădere bruscă a acestora poate să devină critică pentru viața sa.

Sâmbătă, după ce Wangchuk a fost luat, fondatorul CJP, Abhijeet Dipke, a început o grevă a foamei pe termen nedeterminat. Ceilalți protestatari care se aflau la miting au fost îndepărtați de la fața locului, însă sute dintre aceștia s-au întors din nou în cursul zilei.

Susținătorii partidului CJP au precizat că vor porni într-un marș spre Parlamentul Indiei, luni, pentru a cere în continuare demisia ministrului Educației, dar și reforme în sistemul de examene.

Protestele vin în contextul în care rezultatele celui mai mare examen de admitere la facultățile de medicină din India a fost anulate, după acuzații privind furnizarea subiectelor înainte de susținerea examenului. Potrivit presei indiene, mai mulți elevi s-ar fi sinucis din cauza presiunii mari generate de examene.