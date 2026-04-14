Prințul Harry și Meghan sosesc în Australia pentru o vizită discretă, finanțată din fonduri private

Această vizită de patru zile în Australia, organizată într-un cadru mai restrâns, are loc după ce cuplul a anunțat în 2020 că intenționează să se „retragă” din rolurile de membri de rang înalt ai familiei regale și să devină independenți financiar în reședința lor din California, potrivit Associated Press.

Aceștia descriu vizita lor ca fiind finanțată din fonduri private și au zburat la Melbourne la clasa business din Los Angeles cu un zbor comercial al companiei Qantas Airways.

Cu toate acestea, au existat plângeri publice cu privire la costurile suplimentare de securitate pentru agențiile de poliție, pe măsură ce cuplul vizitează Melbourne, Canberra și Sydney.

Ziarul Herald Sun din Melbourne a descris ultima vizită drept un „turneu regal de fațadă, menit să consolideze imaginea de marcă a familiei Sussex”.

Au existat critici la adresa cuplului pentru participarea la evenimente cu bilete plătite pe durata șederii lor în Australia. Soții Sussex resping criticile potrivit cărora vizita ar fi un turneu de promovare.

„Programul se bazează pe domeniile de activitate de lungă durată ale ducelui și ducesei, cu un accent clar pe promovarea organizațiilor care au un impact măsurabil. Vizita acordă prioritate ascultării, învățării și sprijinirii comunităților, mai degrabă decât promovării”, a declarat biroul cuplului Sussex într-un comunicat.

Au existat, de asemenea, „un număr mic de angajamente private” pentru a „sprijini obiective comerciale și caritabile mai ample”, se arată în comunicat.

Presa îi prezintă drept „personaje negative”

Afua Hagan, comentatoare media specializată în familia regală britanică, a afirmat că mass-media îi prezintă de obicei pe soții Sussex ca pe niște „personaje negative”.

„Aceasta este o călătorie finanțată din fonduri private. Pentru a o plăti, vor trebui să aibă un interes comercial”, a declarat Hagan pentru Australian Broadcasting Corp.

„Dacă nu ar avea un interes comercial, problema ar fi: «Doamne, acești oameni parazitează familia regală și contribuabilii, indiferent dacă își câștigă sau nu proprii bani. Cum îndrăznesc să-și câștige proprii bani?» Nu pot face nimic bine fără să greșească”, a adăugat Hagan.

Giselle Bastin, expertă în familia regală britanică de la Universitatea Flinders, a spus că decizia cuplului Sussex de a-și folosi titlurile pentru a urmări interese private va fi percepută de mulți ca un conflict de interese.

„Este bine cunoscut faptul că Sussex au o nevoie acută de venituri, așa că organizarea unui turneu cvasi-regal în Australia este considerată o încercare destul de disperată de a-și monetiza statutul de membri ai familiei regale”, a spus ea.

Tot în Melbourne, Meghan are programată o vizită la un adăpost pentru femei, iar Harry la un muzeu de artă dedicat veteranilor.

Harry va vizita Memorialul de Război Australian din capitala țării, Canberra. Cuplul va participa la o competiție de navigație organizată de Invictus Australia în portul din Sydney.

În 2018, cuplul a găzduit ceremonia de deschidere a Jocurilor Invictus de la Sydney. Evenimentul sportiv a fost fondat de Prințul Harry în 2014. În cadrul acestui eveniment participă militari, dar și veterani de război bolnavi sau răniți.