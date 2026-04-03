Trump anunță tarife de până la 100% pentru unele medicamente importate

Ordinul executiv prevede tarife diferite în funcție de acordurile semnate cu administrația americană. Companiile care acceptă reguli de preț „most favored nation” și investesc în fabrici în SUA ar putea beneficia de tarife de 0%. Pentru companiile care construiesc facilități de producție în SUA, dar nu semnează acorduri privind prețurile, tarifele vor începe de la 20%. Acestea ar putea crește treptat până la 100% în următorii patru ani, mai transmite AP.

Administrația americană le oferă companiilor un termen de câteva luni pentru negocieri. Marile firme au aproximativ 120 de zile pentru a ajunge la acorduri, iar celelalte companii 180 de zile.

Justificarea: securitatea economică și lanțurile de aprovizionare

În documentul oficial, Trump a argumentat că importurile de medicamente și ingrediente farmaceutice pot afecta securitatea națională. Administrația susține că Statele Unite trebuie să reducă dependența de producția externă. Anunțul a fost făcut la un an după ceea ce Trump a numit „Liberation Day”. Atunci, administrația a introdus tarife comerciale extinse pentru importuri din aproape toate țările. O parte dintre aceste tarife au fost ulterior anulate de Supreme Court of the United States.

Critici din industria farmaceutică

Industria farmaceutică avertizează că noile tarife ar putea avea efecte negative. Reprezentanții companiilor spun că taxele pe medicamente inovatoare ar putea crește costurile pentru pacienți. Organizația industriei farmaceutice americane a avertizat că măsura ar putea afecta investițiile din sector. De asemenea, multe medicamente importate provin din țări aliate ale SUA. Administrația Trump susține însă că presiunea tarifară a dus deja la negocieri cu mai multe companii mari din industrie.

Tarife și pentru alte sectoare industriale

În aceeași zi, Trump a anunțat modificări și pentru taxele aplicate metalelor importate. Tarifele pentru oțel, aluminiu și cupru rămân la 50% pentru majoritatea țărilor. Noile reguli schimbă modul în care sunt calculate taxele pentru produsele care conțin aceste metale. Produsele cu o cantitate mică de metal ar putea plăti doar tarifele generale pentru import. Măsurile fac parte din strategia mai amplă a administrației Trump de a utiliza tarife comerciale pentru a încuraja producția internă și pentru a reduce deficitul comercial al Statelor Unite.