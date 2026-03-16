Donald Trump susține că are „dreptul absolut” de a impune noi tarife, în pofida deciziei Curții Supreme

Președintele SUA, Donald Trump, susține că are „dreptul absolut” de a impune noi tarife vamale, în ciuda deciziei Curții Supreme a SUA anunțată recent. „Am dreptul absolut de a percepe TARIFE sub o altă formă și am început deja să fac acest lucru”, a scris Trump pe Truth Social.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 mart. 2026, 10:48, Economic

Președintele american Donald Trump a scris duminică, pe Truth Social, că are „dreptul absolut” de a impune noi tarife vamale, în ciuda faptului că o decizie recentă a Curții Supreme a SUA stipulează că multe dintre taxele de import pe care le-a impus anul trecut erau ilegale.

Președintele a acuzat Curtea Supremă a SUA că a „jefuit inutil” Statele Unite și că nu i-a arătat suficientă loialitate, scrie The Guardian.

„Curtea noastră Supremă a făcut aceste țări foarte fericite, dar, așa cum a subliniat Curtea, am dreptul absolut de a percepe TARIFE sub o altă formă și am început deja să fac acest lucru. Această Curte complet ineptă și jenantă nu este ceea ce Curtea Supremă a Statelor Unite a fost înființată să fie de către minunații noștri fondatori. Ei fac rău țării noastre și vor continua să o facă”, a scris Trump pe Truth Social.

Ce decizie a luat Curtea Supremă

În luna februarie, Curtea Supremă a constatat că o lege din 1977, menită să abordeze situațiile de urgență naționale, nu oferea justificarea legală pentru multe dintre tarifele anunțate de administrația americană pentru țări din întreaga lume în primăvara anului 2025.

Totuși, decizia din februarie a Curții Supreme nu menționează că președintele are dreptul absolut de a percepe tarife sub o altă formă.

După decizia Curții Supreme, Trump a reacționat și a impus o taxa vamală universală de 10%, în temeiul unei alte legi.

„Astăzi, voi semna un ordin de impunere a unui tarif global de 10% în temeiul Secțiunii 122, peste tarifele noastre normale care sunt deja percepute. Pot distruge comerțul, pot distruge țara. Am voie chiar să impun un embargou care distruge o țară străină. Pot impune un embargou. Pot face orice vreau, dar nu pot percepe 1 dolar pentru că nu asta scrie”, spunea Trump la momentul respectiv.

Recomandarea video

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NG, conceput pentru a contracara rachetele balistice și văzut ca o alternativă la Patriot, va fi testat în Ucraina
G4Media
Produsul de lux redus în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 23.99 lei, începând de astăzi
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
„Romanian Rollover”, metoda de furt care a terorizat Europa anilor ’90, face carieră acum pe autostrăzile din SUA. Ținta: camioanele care transportă produse Apple
Libertatea
Doliu în televiziune! Un celebru prezentator tv a murit! Boala nemiloasă care i-a distrus plămânii. Medicii nu au mai putut să-l salveze
CSID
Ce se întâmplă dacă faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta? Regula din noul Cod Rutier 2026
Promotor