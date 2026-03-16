Donald Trump susține că are „dreptul absolut” de a impune noi tarife, în pofida deciziei Curții Supreme

Președintele american Donald Trump a scris duminică, pe Truth Social, că are „dreptul absolut” de a impune noi tarife vamale, în ciuda faptului că o decizie recentă a Curții Supreme a SUA stipulează că multe dintre taxele de import pe care le-a impus anul trecut erau ilegale.

Președintele a acuzat Curtea Supremă a SUA că a „jefuit inutil” Statele Unite și că nu i-a arătat suficientă loialitate, scrie The Guardian.

„Curtea noastră Supremă a făcut aceste țări foarte fericite, dar, așa cum a subliniat Curtea, am dreptul absolut de a percepe TARIFE sub o altă formă și am început deja să fac acest lucru. Această Curte complet ineptă și jenantă nu este ceea ce Curtea Supremă a Statelor Unite a fost înființată să fie de către minunații noștri fondatori. Ei fac rău țării noastre și vor continua să o facă”, a scris Trump pe Truth Social.

Ce decizie a luat Curtea Supremă

În luna februarie, Curtea Supremă a constatat că o lege din 1977, menită să abordeze situațiile de urgență naționale, nu oferea justificarea legală pentru multe dintre tarifele anunțate de administrația americană pentru țări din întreaga lume în primăvara anului 2025.

Totuși, decizia din februarie a Curții Supreme nu menționează că președintele are dreptul absolut de a percepe tarife sub o altă formă.

După decizia Curții Supreme, Trump a reacționat și a impus o taxa vamală universală de 10%, în temeiul unei alte legi.

„Astăzi, voi semna un ordin de impunere a unui tarif global de 10% în temeiul Secțiunii 122, peste tarifele noastre normale care sunt deja percepute. Pot distruge comerțul, pot distruge țara. Am voie chiar să impun un embargou care distruge o țară străină. Pot impune un embargou. Pot face orice vreau, dar nu pot percepe 1 dolar pentru că nu asta scrie”, spunea Trump la momentul respectiv.