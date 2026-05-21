Prima pagină » Cultură-Media » Filmul care a șocat Cannes-ul: blockbusterul SF sud-coreean „Hope” a fost aplaudat în timpul proiecției

Filmul care a șocat Cannes-ul: blockbusterul SF sud-coreean „Hope” a fost aplaudat în timpul proiecției

Festivalul de la Festivalul de Film de la Cannes a fost zguduit anul acesta de un film neașteptat: un blockbuster sud-coreean cu monștri extratereștri, scene de acțiune uriașe și reacții aproape isterice din partea publicului, scrie Il Post.
Filmul care a șocat Cannes-ul: blockbusterul SF sud-coreean „Hope” a fost aplaudat în timpul proiecției
Sursa foto: captură video Youtube/Neon
Victor Dan Stephanovici
21 mai 2026, 06:45, Cultură-Media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Filmul Hope, regizat de Na Hong-jin, a devenit unul dintre cele mai discutate titluri ale festivalului după ce spectatorii au început să aplaude în timpul proiecției – un lucru extrem de rar la Cannes. Potrivit publicației italiene Il Post, momentul care a declanșat reacția sălii a fost o secvență de aproape o oră, considerată de mulți critici una dintre cele mai intense demonstrații de cinema spectaculos văzute vreodată la festival.

Monștri extratereștri, haos și un oraș militarizat

„Hope” urmărește povestea unei singure zile într-un mic oraș sud-coreean aflat aproape de granița cu Coreea de Nord. Localitatea, puternic militarizată, este invadată de creaturi extraterestre, iar locuitorii și poliția încearcă să supraviețuiască haosului. Filmul este gândit ca începutul unui franchise, iar continuarea este deja scrisă, notează presa italiană. Din distribuție fac parte și Michael Fassbender și Alicia Vikander, deși aparițiile lor din film sunt diferite de imaginea lor obișnuită de pe ecran.

Criticii laudă regia și ritmul, dar atacă efectele speciale

Reacțiile criticilor au fost aproape unanim entuziaste în privința regiei și a secvențelor de acțiune. Mulți au comparat filmul cu Mad Max: Fury Road, care provocase reacții similare la Cannes în urmă cu un deceniu. Presa internațională a mers și mai departe: The Hollywood Reporter a scris că filmul „a trezit festivalul la viață” iar  Deadline l-a comparat pe Na Hong-jin cu Steven Spielberg. Associated Press a afirmat că pelicula „a lăsat Cannes-ul fără cuvinte”. Totuși, filmul a fost criticat pentru efectele speciale CGI, considerate sub standardele hollywoodiene moderne, mai ales când vine vorba despre designul monștrilor extratereștri.

Regizourl filmului Hope, Na Hong-jin, interviu la Cannes. Sursa foto: X

Na Hong-jin nu a mai regizat nimic din 2016. Atunci a lansat horror-ul „Goksung – Prezența diavolului”, considerat unul dintre cele mai apreciate thrillere asiatice din ultimul deceniu. În ultimii zece ani, regizorul a lucrat aproape exclusiv la universul „Hope” și la posibilele sale continuări.

Coreea de Sud încearcă să repete succesul „Parasite”

Presa de specialitate consideră că „Hope” reprezintă un nou pas în ascensiunea globală a cinematografiei sud-coreene. Aceasta a devenit în ultima vreme un rival serios pentru Hollywood în zona filmelor comerciale și a serialelor. După succesul mondial al Parasite, industria coreeană investește tot mai mult în producții mari, cu ambiții globale și distribuții internaționale. „Hope” este unul dintre cele mai scumpe și importante proiecte cinematografice sud-coreene din ultimii ani și ar putea deveni următorul mare fenomen internațional al cinematografiei asiatice.

Recomandarea video

Sebastian Ghiță, prima postare din ultimii 7 ani: „Resping toate aceste afirmații false despre legăturile mele cu Putin și Kremlinul făcute de agenții Soroșiști”
G4Media
A fost căsătorită cu Timofte, s-a iubit cu Cristea, acum face afaceri în SUA: „Vorbim despre miliardari din toate colțurile lumii”
GSP.ro
Dacă Delia Velculescu e în cărți pentru funcția de premier, înseamnă că suntem pe buza prăpastiei? Economiștii dau verdictul despre „Doamna de fier” a FMI și despre o posibilă intervenție a Fondului în România
Gandul
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Suveranistele Codruța Cerva și Oana Lovin, amendate penal cu câte 15.000 de euro de Judecătoria Sectorului 1. Magistrat: „Nu își asumă vina, deși instanța avea aceste așteptări”
Libertatea
ANAF schimbă regulile pentru venituri. Ce obligație dispare pentru români din 2026?
CSID
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Promotor
EXCLUSIV: Reformele și proiectele din PNRR rămân sub supraveghere până la 5 ani după ultima plată. Bruxelles-ul poate face controale, verificări și audituri
Economedia