Filmul care a șocat Cannes-ul: blockbusterul SF sud-coreean „Hope” a fost aplaudat în timpul proiecției

Filmul Hope, regizat de Na Hong-jin, a devenit unul dintre cele mai discutate titluri ale festivalului după ce spectatorii au început să aplaude în timpul proiecției – un lucru extrem de rar la Cannes. Potrivit publicației italiene Il Post, momentul care a declanșat reacția sălii a fost o secvență de aproape o oră, considerată de mulți critici una dintre cele mai intense demonstrații de cinema spectaculos văzute vreodată la festival.

Monștri extratereștri, haos și un oraș militarizat

„Hope” urmărește povestea unei singure zile într-un mic oraș sud-coreean aflat aproape de granița cu Coreea de Nord. Localitatea, puternic militarizată, este invadată de creaturi extraterestre, iar locuitorii și poliția încearcă să supraviețuiască haosului. Filmul este gândit ca începutul unui franchise, iar continuarea este deja scrisă, notează presa italiană. Din distribuție fac parte și Michael Fassbender și Alicia Vikander, deși aparițiile lor din film sunt diferite de imaginea lor obișnuită de pe ecran.

Criticii laudă regia și ritmul, dar atacă efectele speciale

Reacțiile criticilor au fost aproape unanim entuziaste în privința regiei și a secvențelor de acțiune. Mulți au comparat filmul cu Mad Max: Fury Road, care provocase reacții similare la Cannes în urmă cu un deceniu. Presa internațională a mers și mai departe: The Hollywood Reporter a scris că filmul „a trezit festivalul la viață” iar Deadline l-a comparat pe Na Hong-jin cu Steven Spielberg. Associated Press a afirmat că pelicula „a lăsat Cannes-ul fără cuvinte”. Totuși, filmul a fost criticat pentru efectele speciale CGI, considerate sub standardele hollywoodiene moderne, mai ales când vine vorba despre designul monștrilor extratereștri.

Na Hong-jin nu a mai regizat nimic din 2016. Atunci a lansat horror-ul „Goksung – Prezența diavolului”, considerat unul dintre cele mai apreciate thrillere asiatice din ultimul deceniu. În ultimii zece ani, regizorul a lucrat aproape exclusiv la universul „Hope” și la posibilele sale continuări.

Coreea de Sud încearcă să repete succesul „Parasite”

Presa de specialitate consideră că „Hope” reprezintă un nou pas în ascensiunea globală a cinematografiei sud-coreene. Aceasta a devenit în ultima vreme un rival serios pentru Hollywood în zona filmelor comerciale și a serialelor. După succesul mondial al Parasite, industria coreeană investește tot mai mult în producții mari, cu ambiții globale și distribuții internaționale. „Hope” este unul dintre cele mai scumpe și importante proiecte cinematografice sud-coreene din ultimii ani și ar putea deveni următorul mare fenomen internațional al cinematografiei asiatice.