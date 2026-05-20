Proiectul de suflet al lui Andy García, „Diamond”, proiectat în premieră mondială la Cannes

Proiectul de suflet al actorului și regizorului Andy García, lungmetrajul „Diamond”, a fost prezentat în premieră la Festivalul de Film de la Cannes, după aproape 20 de ani de la conceperea ideii pentru film.
sursă foto: Jack Abuin/ZUMA Press Wire
Petre Apostol
20 mai 2026, 03:02, Știrile zilei
Andy García, care a sosit pe covorul roșu însoțit de actrițele Vicky Krieps și Rosemarie DeWitt, a semnat scenariul, regia și interpretează rolul principal în această peliculă.

Prezentat ca o scrisoare de dragoste adresată orașului Los Angeles și un omagiu adus genului film noir, filmul urmărește povestea lui Joe Diamond, un detectiv privat excentric, rupt de timpul prezent, care deține un har neobișnuit de a rezolva cazuri complicate abandonate de poliția din LA (LAPD).

Pentru Andy García, realizarea acestui film reprezintă încununarea unei călătorii întinse pe parcursul a două decenii. Ideea i-a venit pentru prima dată în timp ce își ajuta fiica, Daniella, la o temă școlară ce presupunea realizarea unei povestiri scurte în stilul celebrei cărți „The Long Goodbye” de Raymond Chandler.

„Experiență foarte personală”

La finalul proiecției de la Cannes, cineastul în vârstă de 70 de ani s-a arătat foarte emoționat.

„După cum probabil știți, aceasta a fost o călătorie de 20 de ani și nu mă puteam gândi la un loc mai sacru decât acesta – locul în care a fost inventat termenul de «film noir» – pentru a împărtăși această experiență foarte personală cu Festivalul de la Cannes. Cu toții am crescut având un vis, iar tinerilor care au visuri le pot spune că nu există niciun obstacol măreț care să nu poată fi depășit. Umați-vă visul. Așa cum spunea tatăl meu, să nu faci niciodată un pas înapoi, nici măcar pentru a-ți lua avânt”, a spus García.

Deși nu au putut fi prezenți fizic la Cannes, filmul beneficiază de o distribuție remarcabilă de actori de prim rang, printre care se numără Brendan Fraser, Bill Murray, Dustin Hoffman, Demián Bichir și Danny Huston.

García le-a transmis mulțumiri speciale colegilor săi de pe scenă, subliniind valoarea încrederii lor: „Acesta este cel mai mare premiu: când oamenii pe care îi admiri, care te inspiră, au încredere în tine și vor să se joace în lumea ta pentru puțin timp”.

„Diamond” este cel de-al treilea lungmetraj regizat de Andy García, după documentarul muzical „Cachao… Como Su Ritmo No Hay Dos” (1993) și drama „The Lost City” (2005).

Ultima prezență a actorului la Cannes a avut loc în anul 2007, cu ocazia lansării filmului „Ocean’s Thirteen”.

Anul acesta, „Diamond” rulează în afara competiției oficiale, într-o secțiune selectă care mai include producții semnate de regizori renumiți, precum Quentin Dupieux („Full Phil”, cu Woody Harrelson și Kristen Stewart) sau Nicolas Winding Refn („Her Private Hell”).

