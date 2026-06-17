SpaceX depășește Amazon și intră în topul celor mai valoroase companii din lume

SpaceX a încheiat a treia zi de tranzacționare pe Nasdaq cu o valoare de piață de aproximativ 2.650 de miliarde de dolari, suficient pentru a depăși Amazon în clasamentul global al companiilor listate. Acțiunile companiei au închis la 201,8 dolari, cu peste 50% peste prețul de listare stabilit în urmă cu doar câteva zile, scrie Euronews. În timpul ședinței bursiere de marți, titlurile au urcat chiar până la 225,6 dolari, ceea ce a împins temporar evaluarea companiei peste pragul de 3.000 de miliarde de dolari. Pentru scurt timp, SpaceX a depășit inclusiv Microsoft și a ocupat locul patru la nivel mondial.

Cel mai mare IPO din istorie

Compania lui Elon Musk s-a listat vineri pe Nasdaq sub simbolul SPCX, într-o ofertă publică inițială care a intrat direct în cărțile de istorie. SpaceX a vândut peste 555 de milioane de acțiuni la prețul de 135 de dolari, atrăgând aproximativ 75 de miliarde de dolari. Ulterior, valoarea totală a operațiunii a crescut la aproape 86 de miliarde de dolari după exercitarea opțiunii de supra-alocare de către băncile implicate în tranzacție. Oferta a depășit astfel recordul deținut până acum de gigantul petrolier Saudi Aramco, care strânsese aproape 29,4 miliarde de dolari la listarea din 2019.

Achiziția Cursor alimentează entuziasmul investitorilor

Creșterea puternică a acțiunilor a fost susținută și de anunțul unei tranzacții importante. SpaceX a confirmat că va prelua Anysphere, compania care dezvoltă asistentul de programare bazat pe inteligență artificială Cursor. Tranzacția evaluează startup-ul la aproximativ 60 de miliarde de dolari și urmează să fie finalizată în trimestrul al treilea al anului. Achiziția întărește poziția SpaceX pe piața inteligenței artificiale și vine după integrarea companiei xAI, fondată tot de Elon Musk, în structura grupului.

Doar Nvidia, Alphabet, Apple și Microsoft sunt peste SpaceX

La închiderea ședinței bursiere de marți, doar patru companii aveau o capitalizare mai mare decât SpaceX: Nvidia, Alphabet, Apple și Microsoft. Clasamentul confirmă dominația sectorului tehnologic și a inteligenței artificiale pe piețele financiare în 2026. Opt dintre primele zece companii listate din lume activează în domenii legate de tehnologie și AI.

Nu toți investitorii sunt convinși că ritmul de creștere este sustenabil. Criticii subliniază că SpaceX nu a raportat încă profit și că doar o mică parte din acțiunile companiei sunt disponibile pentru tranzacționare publică. Oferta limitată de titluri, combinată cu cererea uriașă, ar putea amplifica volatilitatea în perioada următoare. Pe de altă parte, includerea rapidă a companiei în marii indici bursieri ar putea obliga fondurile pasive să cumpere acțiuni SpaceX, ceea ce ar alimenta și mai mult cererea.

Elon Musk își consolidează imperiul

Succesul bursier al SpaceX vine într-un moment în care Elon Musk își extinde influența simultan în domeniul spațial, al inteligenței artificiale și al tehnologiilor avansate. După doar câteva zile de la debutul pe bursă, compania a devenit unul dintre cele mai valoroase active din economia globală, iar investitorii par să creadă că ambițiile lui Musk sunt departe de a se fi încheiat.