„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu, selectat în competiția oficială de la Cannes. Sebastian Stan și Renate Reinsve, în rolurile principale

Cel mai nou lungmetraj semnat de regizorul român Cristian Mungiu, „Fjord”, cu actorii nominalizați la Oscar Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, a fost selectat în competiția oficială a celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, unde va concura pentru Palme d’Or.
Iulian Moşneagu
09 apr. 2026, 15:12, Cultură-Media

Directorul Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Frémaux, a dezvăluit joi selecția oficială în cadrul unei conferințe de presă organizate la cinematograful Pathe Palace din Paris, alături de președinta festivalului, Iris Knobloch.

„Fjord” este primul film al lui Cristian Mungiu realizat în limba engleză.

Din distribuție fac parte Sebastian Stan, nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice”, și actrița norvegiană Renate Reinsve, nominalizată la Oscar pentru rolul din „Sentimental Value”.

Cristian Mungiu este un nume consacrat la Cannes, unde a câștigat Palme d’Or cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, premiul pentru scenariu cu „După dealuri” și premiul pentru regie cu „Bacalaureat”.

Filmul urmărește povestea lui Mihai și Lisbet Gheorghiu, un cuplu româno-norvegian profund religios, care se mută din România în Norvegia împreună cu cei doi copii pentru a fi mai aproape de familia soției.

Tensiunile apar după ce comunitatea începe să pună sub semnul întrebării educația strictă oferită copiilor.

Pelicula explorează diferențele de viziune asupra familiei, libertății și progresului.

Festivalul de Film de la Cannes va avea loc în perioada 12–23 mai.

