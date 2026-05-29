Negrescu, după drona prăbușită la Galați: Am solicitat ca acest grav incident să fie inclus pe agenda dezbaterilor Parlamentului European

„Nu putem aștepta următorul incident pentru a acționa. Am solicitat, în acest sens, ca acest grav incident să fie inclus pe agenda dezbaterilor Parlamentului European pentru a pune presiune pe instituțiile europene să acționeze mai rapid și mai eficient. România și întreaga regiune au nevoie de mai multă protecție, mai multă coordonare și mai multă implicare europeană”, a scris Negrescu, pe Facebook, în urma incidentului din Galați.

Acesta i-a îndemnat pe cei responsabili să „vină cu explicații coerente” pentru că Statul român nu a reușit să-i protejeze pe cei doi cetățeni care au fost răniți în urma exploziei dronei rusești Geran-2, care s-a prăbușit pe un bloc din Galați.

„Le doresc însănătoșire grabnică celor doi români răniți de drona militară rusească care a lovit un bloc de locuințe din Galați. Solicit celor responsabili să vină cu explicații coerente pentru faptul că Statul român nu a reușit să îi protejeze. Din păcate, am avut dreptate atunci când am avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor reprezentate de aceste drone”, a se arată în mesajul publicat de Negrescu.

Europarlamentarul a condamnat cu fermitate prăbușirea dronei rusești la Galați, solicitând decidenților guvernamentali să găsească măsuri pentru protecția cetățenilor.

„Condamn cu fermitate incidentul cauzat de atacurile ilegale comise de Federația Rusă în sudul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România și solicit decidenților guvernamentali de la noi din țară să treacă de la teorie la practică și să fie mai coerenți și mai incisivi în identificarea soluțiilor pentru protejarea cetățenilor. Nu mai discutăm despre un risc ipotetic, ci despre cetățeni români răniți pe teritoriul suveran României”, a scris Negrescu.

Încă de la începerea războiului Negrescu precizează că a cerut instituțiilor UE, măsuri de protecție a cetățenilor precum: monitorizarea mai rapidă și eficientă la granițele UE, sprijin european pentru comunitățile afectate, accelerarea implementării Hub-ului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, capabil să ofere monitorizare permanentă, avertizare timpurie și o coordonare mai bună a răspunsului european, dar și o prezență europeană mai puternică în regiunea Mării Negre și investiții suplimentare în securitatea infrastructurilor critice.

„Acest incident arată că securitatea la Marea Neagră nu este doar o problemă a României, ci una europeană. Când un cetățean român este pus în pericol, este pusă la încercare și capacitatea Uniunii Europene de a-și proteja cetățenii. Siguranța cetățenilor români este o responsabilitate comună europeană”, a scris Negrescu.