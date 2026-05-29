Maia Sandu, reacție după drona prăbușită în Galați: A lovit civili români în propriile locuințe

„Suntem solidari cu România”, a transmis Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, după ce o dronă rusească s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din Galați.
Cosmin Pirv
29 mai 2026, 09:08, Politic
Președinta Republicii Moldova a reacționat după ce o dronă s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri în Galați.

„Condamn cu fermitate atacul rusesc cu dronă care a lovit civili români în propriile locuințe, la Galați. Este încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești”, a scris pe Facebook Maia Sandu.

Ea spune că acum Europa trebuie să rămână unită.

„În aceste momente, suntem solidari cu România, iar Europa trebuie să rămână unită și fermă în apărarea păcii, securității și valorilor democratice”, a adăugat președinta Republicii Moldova.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10.

