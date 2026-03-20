NEWS ALERT România are buget după luni de așteptare. Bugetul de stat a fost votat de Parlament cu 319 voturi pentru 104 împotriva

UPDATE Bugetul a fost votat de Parlament

Parlamentul a aprobat, astăzi, bugetul de stat, după zile de dezbaterii în comisii și în coaliție. Documentul stabilește principalele alocări financiare pentru anul în curs, inclusiv sumele destinate investițiilor, sănătății, educației și infrastructurii. Proiectul a fost aprobat cu 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă și o abținere, în timp ce doi parlamentari nu au votat. Reprezentanții coaliției de guvernare au susținut că bugetul este construit pentru a asigura stabilitate economică și pentru a sprijini proiectele de dezvoltare aflate în derulare. De cealaltă parte, opoziția a criticat distribuirea fondurilor și a acuzat lipsa unor măsuri suficiente pentru protejarea populației în fața scumpirilor. Parlamentul a adoptat și bugetul asigurărilor sociale de stat, cu 314 voturi pentru, 105 împotrivă, 12 abțineri și 1 parlamentar nu a votat.

UPDATE Votul final la 12:45

Votul final pentru bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat se va da la ora 12:45. Ambele sunt de așteptat să treacă cu sprijinul celor patru partide din coaliție și minorităților.

UPDATE Se apropie votul final

Dezbateriile se apropie de final. După încheierea acestora se va trece la vot.

UPDATE Bugetul de stat și bugetul asigurărilor de stat va fi votat astăzi, vineri 20 martie, într-o ședință a plenului reunit.

Deputaţii şi senatorii urmează să dea vineri, în plenul reunit, votul final asupra proiectului legii bugetului de stat pentru 2026, precum şi asupra celui privind asigurările sociale. La ședință Parlamentului participă și premierul Ilie Bolojan.

Votul este așteptat în jurul prânzului.

Știre inițială

Bugetul de stat al României pe anul 2026 și bugetul asigurărilor sociale au fost dezbătute joi noapte, de Parlamentul României.

Ședința a început la ora 21.00 și s-a finalizat la ora 3.00.

Premierul Ilie Bolojan a plecat din Parlamentul României în jurul orei 1.00 dimineața.

Dezbaterile urmează să fie reluate vineri, în jurul orei 10.00, cu bugetul Ministerului Culturii.

De la magistrați, la pensionari

Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul Parlamentului că „cea mai gravă greșeală pe care o putem face este să ne relaxăm și să respirăm ușurați că am trecut de hopul major din ultimele luni, să revenim la obiceiurile risipitoare ale trecutului și să ne sacrificăm din nou viitorul”, a spus Bolojan.

Premierul a adăugat că România se află pe calea bună, dar că „avem în față o muncă de ani de zile”.

„Zero virgulă, zero patru la sută din PIB! Repet – 0,04% din PIB! Adică 1 miliard de lei. Acesta este rezumatul încrâncenării absurde din ultimele zile”, a spus Grindeanu de la tribuna Parlamentului.

Liderul PSD a susținut că, dincolo de conflictul politic, miza a fost una socială.

„Unii au înțeles-o ca pe o bătălie politică. Noi am înțeles-o ca pe o luptă dreaptă pentru 3,2 milioane de familii din România. De aceea nu am renunțat nici măcar o secundă la această luptă. Pachetul de Solidaritate a obținut finanțare integrală! Așadar, se poate!”, a afirmat acesta.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că pachetul social dorit de PSD va fi inclus în buget. Varianta alesă a fost să se ia banii de la drepturile salariale câștigate de magistrați în instanțe:

„Aveam două posibilități. Prima, să creștem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament. Nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe care au fost câștigate în anii trecuți și practic amânarea acestora pentru anii următori”, a declarat Bolojan la finalul discuțiilor din Parlament.

Ulterior, ÎCCJ a anunțat că dă în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan.

În final, majoritatea amendamentelor depuse de Opoziție la legea bugetului de stat pe 2026 au fost respinse în plen.

Care sunt liniile bugetului României din 2026

Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 391.728,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 714.329,7 milioane lei credite de angajament și în sumă de 527.413,3 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 135.684,5 milioane lei.

Conform Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2026 și proiecția acesteia pe anii 2027-2029, proiectul de buget pentru anul 2026 este configurat pe baza următoarelor estimări referitoare la indicatorii macroeconomici și bugetari, bazate pe Prognoza de toamnă 2025 a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză:

PIB: 2.045.186 milioane lei;

creștere economică: 1%;

inflație medie anuală: 6,5%;

veniturile bugetului general consolidat (BGC): 736.532 milioane lei;

ponderea veniturilor totale în PIB: 36,0%;

cheltuielile BGC: 864.283,7 milioane lei;

ponderea cheltuielilor totale în PIB: 42,3%;

deficit: 127.751,7 milioane lei;

deficit – pondere în PIB: 6,2%;

șomeri (număr total persoane): 265.000;

câștig salarial mediu net lunar: 5.555 lei.

Planificarea bugetară pe anul 2026 și estimările pe perioada 2027-2029 își mențin angajamentul de ajustare a deficitului bugetar printr-un efort de consolidare sustenabil și echilibrat, care să nu afecteze capacitatea de susținere a economiei și de promovare a investițiilor, vizând continuarea eforturilor de îmbunătățire a colectării veniturilor.

În acest context, deficitul bugetar ESA în anul 2026 este estimat la 6,0% din PIB, iar deficitul bugetar cash se estimează în anul 2026 la valoarea de 6,2% din PIB. Se estimează că la sfârșitul anului 2026, ponderea datoriei guvernamentale brute se va situa la nivelul de 61,8% în PIB.

Dacă se au în vedere activele financiare lichide, nivelul datoriei guvernamentale nete (reprezentând datoria guvernamentală brută minus activele financiare lichide) se va situa la circa 51,5% din PIB, arată raportul comun al Comisiilor de buget Finanțe pe bugetul din 2026.