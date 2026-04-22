Ciucu, întrebat dacă PSD a vorbit cu oameni din PNL: Da. Știm cu toții cine sunt

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a fost întrebat miercuri seara la Digi 24 dacă știa că PSD a vorbit cu oameni din PNL înainte de retragerea sprijinului pentru premierul Bolojan.

„Da”, a fost răspunsul liberalului, care a adăugat „știm cu toții” despre cine este vorba, inclusiv liderul partidului Ilie Bolojan.

Ciprian Ciucu nu a vrut să dea nume, dar a spus că aceștia „vreau ca să dărâme Guvernul Bolojan”.

Întrebat dacă lucrează în continuare cu ei, Ciucu a spus: „Momentan ne concentrăm pe guvernare.

Unii poate sunt recuperabili, dar ce nu s-a înțeles este că noi trebuie să ne regăsim sufletul, să ne schimbăm. Dacă vom continua să facem politica la fel ca PSD și cum am făcut o perioadă bună de timp, lumea nu ne va mai vota”.

Liderul liberal a fost întrebat dacă a început „vânătoarea de voturi” în Parlament, iar răspunsul a fost Nu și a infirmat informațiile privind discuții cu AUR.

„Din punctul meu de vedere, AUR o să voteze conform propriei conștiințe. N-avem ce să le oferim. Ce să le dăm? Ca să ce?”.

„Cine dărâmă guvernul, dacă se consideră un om serios, sau dacă se consideră oameni serioși, sunt datori să pună un alt guvern. Îți face o majoritate să pici un guvern? Fă majoritatea să-ți asumi guvernarea”, a mai spus Ciprian Ciucu.