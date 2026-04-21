Condițiile puse de AUR pentru negocieri cu PSD și PNL

Președintele AUR, George Simion, a anunțat marți, printr-o postare pe rețelele sociale, că partidul său este dispus să discute cu PSD sau PNL doar dacă Parlamentul adoptă trei măsuri pe care formațiunea le consideră esențiale, în contextul actualei crize politice.

Potrivit lui George Simion, AUR cere adoptarea în Parlament a trei măsuri: reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea subvențiilor acordate partidelor politice și revenirea la alegerea primarilor, respectiv a președinților de consilii județene, în două tururi.

Președintele AUR a transmis că nu acceptă negocieri informale și că formațiunea sa va intra într-un dialog politic doar dacă aceste proiecte vor fi asumate și votate.

Anterior, George Simion afirmase că parlamentarii AUR ar putea vota o moțiune de cenzură inițiată de PSD, în cazul în care social-democrații ar solicita oficial acest sprijin și ar exista o negociere.

Bolojan, caută sprijin pentru un Guvern minoritar

De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu își va da demisia și că a primit mandat pentru negocieri în vederea formării unui guvern minoritar sprijinit de PNL, USR, UDMR și grupul minorităților. El a precizat însă că, în acest moment, nu există un mandat pentru discuții cu AUR, iar negocierile vizează exclusiv partidele care au făcut parte din coaliție. Totuși. în cadrul ședinței PNL, Bolojan a respins ideea unui vot pentru exluderea negoicerilor cu partidele de opoziție. Conform unor stenograme din interiorul Biroului Politic Național, prim-vicepreședintele PNL, Nicoleta Pauliuc, a cerut interzicerea oricăror negocieri cu partidele suveraniste (AUR, SOS, POT).

Șeful Executivului a descris configurația parlamentară drept una complicată, în condițiile unei scene politice fragmentate, și a subliniat că o eventuală formulă de guvernare minoritară are nevoie de susținere parlamentară clară pentru a evita o moțiune de cenzură.

În paralel, președintele Nicușor Dan a convocat consultări la Palatul Cotroceni, invitând la discuții partidele care au alcătuit până acum majoritatea guvernamentală, fără opoziție.