Ucraina se pregătește de un război cu Belarus. Ucrainenii ar putea ataca 500 de ținte din țara vecină. Nu ne provocați, este avertismentul ucrainenilor.
Ucraina pregătește un război cu o țară vecină. Ucrainenii ar putea ataca 500 de ținte aflate peste graniță
Petru Mazilu
26 mai 2026, 19:01
Ucraina a identificat primele 500 de ținte din Belarus în cazul în care țara vecină va decide să intre în război de partea Rusiei, potrivit NEXTA.

Anunțul a fost făcut de comandantul forțelor de sisteme fără pilot ale Armatei Ucrainene, Robert „Magyar” Brovdi.

Conform lui Brovdi, dacă Minsk-ul va decide să intre în război, loviturile ucrainenilor ar fi aplicate în mod sistematic asupra unor obiective analizate și plasate pe o listă.

„Primele 500 de ținte sunt deja marcate. Nu ne provocați”, l-a avertizat Brovdi pe președintele din Belarus.

Belarus este un aliat cheie al Rusiei. Deși a negat în repetate rânduri că va intra în război, Belarus a acceptat prezența armatei ruse pe propriul teritoriu. În Belarus au avut loc și exerciții comune cu rușii privitoare la utilizarea armelor nucleare.

