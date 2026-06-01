Șoferii riscă amenzi de mii de euro dacă nu folosesc acest dispozitiv obligatoriu

Serbia a anunțat, luni, că va penaliza conducătorii de camioane care nu plătesc taxele de drum prin sistemul electronic TAG, potrivit presei locale.

De când vor fi penalizați șoferii

Compania națională a Serbiei, Putevi Srbije, responsabilă de rețelele rutiere ale țării, precizează că amenzile vor începe de la 1 iulie. Vor fi penalizați toți șoferii de vehicule din categoria a patra care nu își plătesc taxele de drum electronic folosind dispozitive TAG.

Compania mai menționează că obligativitatea utilizării dispozitivelor TAG a intrat în vigoare la 1 ianuarie, în acest an.

Ce amenzi riscă șoferii

Amenzile pentru nerespectarea utilizării dispozitivelor variază. Pentru persoane juridice, amenzile sunt cuprinse între 4.258 euro și 17.000 euro. Persoanele responsabile din cadrul companiilor pot primi sancțiuni între 85 euro și 851 euro. Antreprenorii individuali riscă amenzi între 85 euro și 4.258 euro. Pentru persoanele fizice, sancțiunile sunt cuprinse între 42 euro și 425 euro, potrivit aceleiași surse.

Pe secțiunea de centură a orașului Belgrad, singura modalitate obișnuită de plată a taxelor de drum pentru vehiculele din categoria IV, în sistemul de colectare a taxelor fără bariere (MLFF), care funcționează, este prin înregistrarea unui dispozitiv TAG.

Șoferii care nu plătesc taxa de drum pe șoseaua de centură Belgrad, prin intermediul unui dispozitiv TAG înregistrat pe platforma Toll4All, ci utilizează un dispozitiv TAG preplătit sau postplătit, vor primi o factură pentru colectarea ulterioară a taxei. Aceasta va conține inclusiv costurile suplimentare ale procedurii.

Ce este sistemul TAG

Sistemul TAG facilitează colectarea taxelor de drum pentru șoferi. Acesta se montează în spatele oglinzii retrovizoare. La intrarea pe banda de colectare electronică a taxei de drum, atât la intrarea pe autostradă, cât și la ieșirea de pe aceasta, dispozitivul emite semnale sonore. Acestea informează participantul la trafic despre succesul înregistrării dispozitivului. De asemenea, semnalele sonore oferă informații și despre suma fondurilor de pe dispozitiv, potrivit companiei Putevi Srbije.