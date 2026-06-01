O călătorie de 1.300 km: una dintre cele mai lungi rute feroviare din Europa urmează să fie inaugurată în iunie

Ce-ar fi dacă ai putea călători din Europa Centrală în Europa de Est folosind un singur serviciu feroviar? Începând din această vară, pasagerii vor putea face exact acest lucru.
Sursa foto: Pixabay - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
01 iun. 2026, 11:32, Știri externe
Cu bilete din Polonia până în Germania începând de la 10 euro, acest serviciu feroviar intereuropean va oferi călătorilor una dintre cele mai lungi rute directe de pe continent, potrivit Euronews.

Operatorul privat internațional de trenuri și autobuze Leo Express, cu sediul în Praga, lansează pe 25 iunie o conexiune feroviară intereuropeană.

Aceasta va acoperi peste 1.300 de kilometri și va deveni unul dintre cele mai lungi servicii feroviare directe din Europa.

Traseul va conecta marile centre urbane din Germania, Cehia și Polonia, până la granița cu Ucraina, cu un serviciu zilnic care va circula în fiecare direcție.

Pornind din orașul polonez Przemyśl, situat la granița cu Ucraina, linia va traversa Cracovia, Ostrava, Praga, Dresda, Leipzig și Erfurt, înainte de a ajunge la Frankfurt am Main și la Aeroportul din Frankfurt.

Peter Köhler, directorul general al Leo Express, a declarat: „Cu această nouă rută, eliminăm, de asemenea, cortinele de fier dintre Europa de Vest și Europa de Est, conectând centre europene importante și oferind acces către Ucraina”.

Care va fi traseul trenului

Ruta spre vest, cu plecare din Przemyśl, este programată pentru ora 13:31, cu ultima oprire la Aeroportul din Frankfurt, unde se ajunge a doua zi la ora 07:53.

Serviciul de întoarcere spre est va prelua pasagerii de la Aeroportul din Frankfurt la ora 08:27, călătoria spre Przemyśl încheindu-se la ora 02:23 a doua zi.

Kohler a subliniat importanța orarului strategic: „Leo Express oferă o conexiune cu un orar excelent de sosire la ora 7:53 la Aeroportul din Frankfurt, asigurând transferuri fără întreruperi către zborurile europene și intercontinentale. Conexiunea de întoarcere de la ora 8:27 dimineața permite, de asemenea, o conexiune zilnică către Praga, cu sosiri ulterioare la Cracovia și Przemyśl. În același timp, trenul asigură o conexiune directă între Praga, Dresda, Leipzig, Erfurt și Frankfurt”.

Pasagerilor de la bordul rutei feroviare de lung parcurs, care va fi lansată în curând, li se vor oferi conexiuni Wi-Fi, acces la prize pentru încărcarea dispozitivelor, băuturi răcoritoare și aer condiționat pe toată durata călătoriei.

