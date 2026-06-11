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Arbitrul somalez care nu a fost lăsat să intre în SUA pentru Cupa Mondială va arbitra Supercupa Europei

UEFA a anunțat joi că arbitrul somalez Omar Artan va arbitra Supercupa UEFA 2026, după ce autoritățile americane i-au interzis în mod controversat intrarea în SUA pentru Cupa Mondială.
Arbitrul somalez care nu a fost lăsat să intre în SUA pentru Cupa Mondială va arbitra Supercupa Europei
Arbitrul somalez Omar Artan. Sursa foto: Hepta
Iulian Moşneagu
11 iun. 2026, 17:10, Sport
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Omar Artan a fost desemnat pentru meciul programat pe 12 august, la Salzburg, între câștigătoarea Ligii Campionilor, Paris Saint-Germain, și câștigătoarea Europa League, Aston Villa, scrie Politico.

La începutul acestei săptămâni, autoritățile americane l-au blocat pe Artan la graniță, la Miami, deși arbitrul fusese selectat de FIFA pentru a oficia meciuri la Cupa Mondială din 2026.

Andrew Giuliani, care conduce grupul operativ al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a declarat pentru BBC că nu poate oferi detalii despre „informațiile defavorabile” din acest caz, dar a susținut decizia autorităților vamale și de frontieră.

FIFA și președintele Gianni Infantino au fost criticați dur după respingerea arbitrului. Cazul a readus în atenție politica administrației Donald Trump privind controalele la frontieră.

Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a spus că Omar Artan este „un arbitru tânăr excelent, dar deja experimentat”, care s-a remarcat la cel mai înalt nivel al Confederației Africane de Fotbal.

„Fotbalul este făcut pentru a conecta oamenii, iar UEFA vrea să își arate respectul față de Omar și față de calitățile sale remarcabile de arbitraj, care i-au adus o nominalizare atât de prestigioasă”, a transmis Čeferin.

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