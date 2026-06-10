De ce a fost refuzat arbitrul somalez la intrarea în SUA? Autoritățile americane răspund acuzațiilor

Decizia îl împiedică pe Artan să participe la turneul din această vară, deși fusese inclus pe lista oficială a arbitrilor selectați de FIFA, potrivit The London Evening Standard.

Invocarea unor motive de securitate

Administrația americană a transmis că oficialii de la frontieră au identificat informații care au ridicat probleme de securitate.

Potrivit unui reprezentant al autorităților, arbitrul ar fi avut legături cu persoane suspectate de conexiuni cu organizații teroriste.

În consecință, acesta a fost declarat neeligibil pentru intrarea în Statele Unite, în baza legislației privind imigrația.

Casa Albă a subliniat că nu va permite accesul pe teritoriul american al persoanelor considerate riscuri pentru securitatea națională.

FIFA confirmă excluderea

FIFA a confirmat că Artan nu va putea arbitra la Cupa Mondială.

În 2025, acesta a fost desemnat arbitrul anului în Africa. El urma să devină primul somalez care oficiază la un Campionat Mondial.

Artan a susținut că deținea documentele și viza necesare pentru a intra în Statele Unite.

Reacția Somaliei

Guvernul Somaliei a anunțat că a purtat discuții cu autoritățile americane și cu FIFA pentru găsirea unei soluții.

Ministerul Sportului de la Mogadiscio a descris realizările arbitrului drept o sursă de mândrie pentru populația țării. De altfel, acesta a fost primit ca un adevărat erou la întoarcerea sa acasă.

Cazul apare în contextul înăspririi politicilor de imigrație ale administrației președintelui Donald Trump. Somalia se află printre statele vizate de restricții privind accesul pe teritoriul american.

Reprezentanți ai grupului de lucru al Casei Albe pentru organizarea Cupei Mondiale au refuzat să ofere detalii suplimentare despre situația arbitrului, invocând motive de securitate.