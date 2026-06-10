Refuzat de SUA, aplaudat de o țară întreagă. Povestea arbitrului de la Cupa Mondială

Omar Artan urma să fie primul arbitru somalez care oficiază la o Cupă Mondială, după ce a ajuns pe lista finală a FIFA pentru turneu. Este unul dintre cei mai buni arbitri din Africa și a fost numit cel mai bun arbitru masculin de pe continent în 2025.

I s-a refuzat intrarea pe Aeroportul Internațional Miami sâmbătă din cauza „problemelor legate de verificare”, a declarat Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA într-un comunicat, fără a oferi detalii despre aceste îngrijorări. FIFA l-a eliminat ulterior de pe lista arbitrilor turneului, scrie Associated Press.

Artan a primit o viză de călătorie în SUA săptămâna trecută, potrivit Ambasadei Somaliei din Kenya, care a procesat-o. SUA găzduiește împreună cu Mexicul și Canada, iar Artan urma să se întâlnească cu alți arbitri ai Cupei Mondiale la baza lor de antrenament din Miami.

Întâmpinat ca un erou

S-a întors la Mogadiscio, unde a fost întâmpinat ca un erou. El a mulțumit guvernului și poporului somalez, precum și FIFA, pentru sprijinul acordat.

„Vă promit, cu voia lui Dumnezeu, că voi participa la următoarea competiție”, a spus el, în timp ce sute de suporteri de la aeroport fluturau steaguri somaleze. „Vreau ca publicul somalez să se consoleze cu acest lucru și să rămână încrezător”.

„Depinde de noi toți să apărăm numele somalez”, a spus Artan. „Somalia ne aparține, fie că se află într-o stare proastă, fie că se află într-o stare bună. Acel steag ne aparține, iar acel pașaport ne aparține”.

Prim-ministrul l-a primit pe Artan: Are asigurat locul în istorie

Prim-ministrul somalez Hamza Abdi Barre l-a primit pe Artan miercuri, scriind pe X că arbitrul „a câștigat deja inimile a milioane de oameni și are asigurat locul în istorie”.

„S-a dedicat asigurării că fotbalul este decis prin merit, însă soarta i-a refuzat scena pe care o merita atât de mult”, a spus Barre.

Critici la adresa SUA

Mișcarea extrem de neobișnuită a SUA de a refuza unui oficial de meci numit de FIFA permisiunea de a intra într-o țară gazdă a Cupei Mondiale a stârnit indignare în întreaga lume și a ridicat întrebări în rândul unor fani cu privire la capacitatea Americii de a găzdui competiția.

Somalia este una dintre cele aproape 40 de țări supuse unor noi restricții de călătorie în cadrul represiunii administrației Trump asupra imigrației.

Miercuri, cel mai înalt oficial al Națiunilor Unite pentru drepturile omului a cerut o „regândire masivă” a politicilor de imigrație, în special în Statele Unite, în preajma Cupei Mondiale.

„Așteptata realizare a lui Artan la Campionatul Mondial din acest an „rămâne valabilă indiferent de situație”, a scris marți, pe X, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus – din țara vecină, Etiopia. „Ai atins apogeul profesiei tale și ai inspirat o generație acasă doar prin simpla atingere a acestui obiectiv, iar faptul că ai fost ținut departe de terenul pe care l-ai câștigat nu schimbă acest lucru”.