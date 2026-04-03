Accident cu cinci mașini și o motocicletă pe Calea Văcărești. Tânăr de 26 de ani, dus la spital

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că a fost sesizată despre producerea unui accident pe Calea Văcărești vineri în jurul orei 16.05.
Polițiștii care au ajuns la fața locului au stabilit că în accident au fost implicate cinci autovehicule și un moped.
Din accident, a rezultat rănirea conducătorului mopedului, un cetățean străin de 26 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Toți conducătorii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero”.
Traficul în zonă a fost restricționat pe sensul către Splaiul Unirii.
Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.