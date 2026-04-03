Accident cu cinci mașini și o motocicletă pe Calea Văcărești. Tânăr de 26 de ani, dus la spital

Cinci mașini și o motocicletă au fost implicate vineri după-amiaza într-un accident pe Calea Văcărești din Capitală. Un cetățean străin de 26 de ani a fost rănit și dus la spital.
Cosmin Pirv
03 apr. 2026, 17:21, Social

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat că a fost sesizată despre producerea unui accident pe Calea Văcărești vineri în jurul orei 16.05.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au stabilit că în accident au fost implicate cinci autovehicule și un moped.

Din accident, a rezultat rănirea conducătorului mopedului, un cetățean străin de 26 de ani, care a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Toți conducătorii implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind „zero”.

Traficul în zonă a fost restricționat pe sensul către Splaiul Unirii.

Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor