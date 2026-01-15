Descoperire surprinzătoare: nu doar câinii pot mirosi când oamenii sunt speriați

Câinii sunt apreciați de mult timp pentru capacitatea lor de a simți emoțiile umane, ceea ce îi face cei mai buni prieteni ai omului. Dar noi cercetări au descoperit că nu sunt singurii. Un nou studiu citat de Daily Mail a descoperit că și caii posedă aceeași abilitate, mai precis aceea de a mirosi frica umană.

Cercetătorii de la Universitatea din Tours, Franța, au descoperit că animalele deveneau mai reactive când erau expuse la mostre de miros provenite de la oameni speriați. Aveau ritmul cardiac crescut și erau mai ezitante în a se apropia de îngrijitori.

Transpirația trădează emoțiile umane

Similar câinilor, caii detectau semnalele chimice eliberate în transpirația umană în timpul stărilor emoționale. Aceste semnale sunt alcătuite din compuși volatili care se modifică atunci când o persoană este stresată sau anxioasă.

În timp ce câinii au dezvoltat această abilitate prin domesticire, cercetătorii au sugerat că abilitatea cailor este legată de supraviețuire. Animalele sunt programate să observe semnele de pericol din mediul lor.

Dr. Léa Lansade a declarat: „Acest studiu arată cât de strâns legate sunt animalele și oamenii. În mod inconștient, putem transmite emoțiile noastre animalelor, cu efecte importante asupra propriilor lor emoții.”

Cum au testat cercetătorii reacția animalelor

Cercetătorii au plasat tampoane de bumbac în axilele oamenilor în timp ce aceștia vizionau videoclipuri înfricoșătoare sau vesele. Apoi au pus tampoanele lângă nările a 43 de cai.

Rezultatele au fost clare. Animalele expuse la mirosurile oamenilor speriați au reacționat mai puternic. Erau mai ușor de speriat, aveau ritmul cardiac mai ridicat și erau mai puțin dispuse să se apropie de o persoană.

Caii expuși la mirosuri „fericite” sau neutre au manifestat un comportament mai calm.

„Faptul că aceste semnale transcend granițele dintre specii sugerează că ele ar putea juca un rol în interacțiunile interspecifice, în special între oameni și mamifere domestice”, a împărtășit echipa.