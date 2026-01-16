Rio de Janeiro: Animalele de la zoo primesc înghețată pentru a face față caniculei excesive

Potrivit Associated Press, jaguarii, maimuțele, felinele mari și alte specii au primit gustări speciale. Ele au fost gândite de îngrijitorii și biologii gradinii zoologice din Rio de Janeiro, în funcție de nevoile lor nutriționale. Primatele au fost răsfățate cu înghețată de pepene și alte fructe. Iar animalele carnivore au primit amestecuri congelate din carne sau sânge, potrivite dietei lor naturale.

Pentru jaguari, aceste preparate au un rol dublu: răcorire și stimularea consumului de apă. „Când încearcă să scoată hrana din apă, își cresc și aportul de lichide”, a explicat una dintre biologele parcului.

Reprezentanții grădinii zoologice subliniază că aceste măsuri nu sunt o inițiativă izolată, ci fac parte din procedurile obișnuite aplicate în perioadele cu temperaturi ridicate. Astfel de metode au fost folosite și în anii trecuți, în timpul valurilor de căldură din sud-estul Braziliei.

Rio de Janeiro, sub avertizare de caniculă

Pe fondul temperaturilor extreme, autoritățile din Rio au emis alerte de nivel ridicat, avertizând locuitorii asupra riscurilor precum deshidratarea și insolația. Cu toate acestea, grădina zoologică a continuat să primească vizitatori, mulți dintre ei curioși să vadă animalele savurând înghețata.

🐒🍧 En una actividad que buscaba proporcionar estimulación sensorial y física, animales del Zoológico BioParque de Río en Brasil disfrutaron de helados de sandía en medio del calor de la ciudad. pic.twitter.com/TtoVqopmLL — Meganoticias (@meganoticiascl) January 15, 2026

Experții atrag atenția că astfel de episoade de căldură intensă apar tot mai des, afectând atât populația, cât și animalele din captivitate. Adaptarea metodelor de îngrijire devine esențială pentru protejarea faunei în contextul schimbărilor climatice.