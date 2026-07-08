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Nicușor Dan va merge în Canada. Înțelegerea discutată cu premierul Mark Carney la Ankara

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit, în cadrul Summitului NATO de la Ankara, cu prim-ministrul Canadei Mark Carney. Dan a declarat că „l-am invitat pe prim-ministrul Canadei la București”, iar „cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare este deosebit de robustă și are un potențial semnificativ pentru dezvoltare ulterioară”.
Nicușor Dan va merge în Canada. Înțelegerea discutată cu premierul Mark Carney la Ankara
Ioana Târziu
08 iul. 2026, 11:02, Politic
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Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, că s-a întâlnit cu prim-ministrul Canadei Mark Carney. Președintele a avut o „întâlnire excelentă la Ankara” cu acesta.

„L-am invitat pe prim-ministrul Carney la București și am fost foarte încântat să accept invitația sa de a vizita Canada”, a scris Dan pe contul său de X.

Potrivit președintelui României, „Canada este unul dintre cei mai apropiați și mai de încredere parteneri ai României”.

„Cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare este deosebit de robustă. Are un potențial semnificativ pentru dezvoltare ulterioară. Ne-am angajat să aprofundăm acest parteneriat și să valorificăm vasta experiență a României în utilizarea tehnologiei canadiene. Inclusiv prin partajarea acestei expertize în regiunea noastră”, a scris Dan.

„Vom continua să promovăm Parteneriatul Consolidat dintre România și Canada, valorificând pe deplin oportunitățile pe care le oferă, în beneficiul cetățenilor noștri și al unei Alianțe transatlantice puternice”, a conchis președintele Nicușor Dan.

Cooperarea nucleară, în centrul discuțiilor

Nicușor Dan a descris Canada drept unul dintre cei mai apropiați și de încredere parteneri ai României și a subliniat potențialul de dezvoltare a proiectelor comune în domeniul energiei nucleare.

„Cooperarea noastră în domeniul energiei nucleare este excelentă și are un potențial important de dezvoltare. Ne dorim să consolidăm această colaborare și să valorificăm experiența României în utilizarea tehnologiei canadiene, inclusiv prin împărtășirea acestei expertize în regiune”, a declarat șeful statului.

Reactoarele 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă folosesc tehnologie canadiană CANDU. România colaborează cu mai multe companii canadiene atât pentru retehnologizarea Unității 1, cât și pentru proiectele viitoare din sectorul nuclear.

În decembrie 2024, Nuclearelectrica a semnat contractul de inginerie, procurare și construcție pentru retehnologizarea Unității 1 cu un consorțiu internațional din care fac parte Candu Energy, companie deținută de grupul canadian AtkinsRéalis, și Canadian Commercial Corporation. Lucrările efective de modernizare sunt programate pentru perioada 2027-2030 și ar urma să prelungească durata de funcționare a reactorului cu încă 30 de ani.

România urmărește, de asemenea, finalizarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, care ar urma să folosească aceeași tehnologie CANDU.

Parteneriatul România–Canada, extins

Președintele a precizat că Bucureștiul și Ottawa vor continua dezvoltarea Parteneriatului consolidat dintre cele două țări.

„Vom continua să dezvoltăm Parteneriatul consolidat dintre România și Canada și să valorificăm pe deplin oportunitățile pe care acesta le oferă, în beneficiul cetățenilor noștri și al unei Alianțe transatlantice puternice”, a transmis Nicușor Dan.

România și Canada au semnat în 2024 Declarația comună privind Parteneriatul consolidat, document care urmărește extinderea cooperării în domenii precum securitatea și apărarea, energia, industria, comerțul și investițiile. Relațiile diplomatice dintre cele două state au fost stabilite în 1967.

Potrivit datelor Guvernului canadian, schimburile comerciale bilaterale de bunuri au ajuns în 2025 la aproape 968 de milioane de dolari canadieni. Canada și România sunt membre NATO și cooperează inclusiv în domeniul securității Flancului estic al Alianței.

Întâlnirea cu Mark Carney a avut loc la două zile după discuția purtată de Nicușor Dan cu ministrul canadian de Externe, Anita Anand. Președintele român a mulțumit atunci Canadei pentru contribuția la securitatea Flancului estic al NATO și pentru participarea la misiunea de combatere a minelor marine din Marea Neagră.

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