Soluția pentru depășirea actualei crize politice. Ce spun românii

În cadrul ultimului sondaj INSCOP, realizat în perioada 11 - 14 mai, un număr de 1.100 de români și-au dat cu părerea cu privire la o eventuală soluție a rezolvării crizei politice.
Sursă foto: Alexandra Pandrea / GMN / Mediafax Foto
Daiana Rob
21 mai 2026, 13:38, Politic
Potrivit sondajului, cei mai mulți dintre respondenți, 5 din 10 români au precizat că cea mai bună soluție pentru depășirea crizei este formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament, în timp ce aproximativ 4 din 10 români cred că ar trebui organizate alegeri parlamentare anticipate. Ponderea non-răspunsurilor este de 8%, potrivit INSCOP. 

Românii care consideră că cea mai bună soluție este formarea unui nou Guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament sunt votanți PSD, PNL și USR. Cei care au fost de acord cu afirmația au peste 60 de ani, au studii superioare și locuiesc în mediul urban. 

Cei care afirmă că soluția pentru rezolvarea crizei ar fi organizarea alegerilor anticipate sunt votanți AUR, au o vârstă cuprinsă între 45 și 59 de ani și sunt angajați ai sectorului privat.

Cu privire la direcția viitorului Guvern, marea majoritate a persoanelor chestionate consideră că Executivul ar trebui să-și păstreze direcția pro-europeană și pro-occidentală, variantă aleasă de aproape 7 români din 10.

Persoanele care au avut acest tip de răspuns sunt votanți PNL, PSD și USR, au vârste de peste 60 de ani și provin și locuiesc în București.

La polul opus, aproape 3 români din 10 consideră că Guvernul nu ar trebui să păstreze cele două direcții. Aceștia sunt votanți AUR, dar și persoane cu o educație primară.

Reamintim că, luni, s-au desfășurat consultări la Palatul Cotroceni, în cadrul cărora au participat partidele politice, la care au participat PNL, PSD, USR, UDMR, SOS și POT.  Joi, o a doua rundă de consultări a avut loc, la care au fost prezente grupurile minoritare, Uniți pentru România, PACE – Întâi România, dar și cu aleșii neafiliați. Ambele sesiuni au fost organizate în vederea formării unui nou Guvern.

