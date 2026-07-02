Prima pagină » Știrile zilei » Turcia a reținut un comediant de stand-up pentru presupusa insultă la valorile religioase

Turcia a reținut un comediant de stand-up pentru presupusa insultă la valorile religioase

Autoritățile din Turcia au reținut un comediant al cărui spectacol de stand-up a stârnit plângeri că insultă valorile religioase. Spectacolul a fost vizionat la scară largă online.
Turcia a reținut un comediant de stand-up pentru presupusa insultă la valorile religioase
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
02 iul. 2026, 18:33, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Autoritățile din Turcia au reținut, joi, un comediant, după ce acesta ar fi insultat valorile religioase în cadrul unui spectacol de stand-up, potrivit AP.

Spectacolul său a fost vizionat la scară largă online.

A fost reținut pe principalul aeroport din Istanbul

Comediantul a fost reținut pentru interogatoriu pe principalul aeroport din Istanbul. El a fost reținut la întoarcerea dintr-o călătorie în străinătate, a relatat agenția de stat. Reținerea sa a avut loc la câteva zile după ce procurorii au lansat o anchetă privind posibile acuzații de „insultare publică a valorilor religioase”.

Emisiunea comedianului a fost înregistrată luna trecută la Istanbul. Apoi, a fost încărcată pe YouTube, unde a atras milioane de vizualizări în Turcia.

Motivul declanșării anchetei

Un ziar pro-guvernamental a declarat că zeci de telespectatori au fost ofensați de glumele despre religie. Aceștia au depus plângeri împotriva comedianului, ceea ce a dus la declanșarea unei anchete, potrivit sursei citate.

Președintele Recep Tayyip Erdogan și-a consolidat puterea în cele peste două decenii de mandat. Criticii spun că acesta a restrâns constant spațiul libertății de exprimare, acuzând oponenții, inclusiv politicieni și jurnaliști.

Restricțiile s-au extins recent și în cultura populară. Comediantul a devenit cea mai recentă celebritate care se confruntă cu anchete, detenție sau urmărire penală pentru remarci considerate jignitoare.

Și Kanye West a fost criticat de Turcia

Inclusiv rapperul american Kanye West a fost acuzat de Turcia că i-a insultat „valorile constituționale și religioase”.

Oktar Saral, consilierul șef al președintelui Recep Tayyip Erdoğan, a denunțat concertul artistului din luna mai a acestui an. Saral a numit evenimentul drept o înscenare care „a jignit valorile religioase ale țării”.

El a subliniat în mod special interpretarea cântecului „I Am A God”. Consilierul a afirmat că faptul că zeci de mii de oameni au cântat piesa „constituie o chestiune serioasă care necesită o examinare amănunțită”. De asemenea, el a făcut referire și la „retorică și simboluri” contrare credinței.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Alertă meteo de ultimă oră! Furtuni, grindină și vijelii în mai multe județe din România
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da